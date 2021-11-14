Лукашенко попросив у Росії ракетні системи на кордон із Україною.

 

Розпорядник адміністрації президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що офіційний Мінськ хотів би отримати від Росії кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

 

 

Про це Лукашенко сказав у інтерв'ю російському журналу "Національна оборона".

 

"Мені потрібно кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів (радіус дії – ІФ), бо наш "Полонез" – до 300 кілометрів. Зараз смикаю вашого президента, мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки", – заявив Лукашенко.

 

Політик нагадав, що на навчаннях "Захід-2021" Білорусь і Росія здійснювали пуски ракет. "Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ", – додав він.

 

Білоруську армію він охарактеризував як "хорошу, підготовлену та непогано озброєну".

 

Він додав, що білоруська армія вміє добре воювати на своєму терені.

 

"У нас лісисто-болотиста місцевість. І якщо проти нас буде наземна операція, нам треба вміти воювати на землі. Ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми до цього готові", – сказав Лукашенко.

 

Розпорядник адміністрації президента Білорусі заявив, що не бачить альтернативи з Росією.

 

"Ми на одне обличчя люди, ми від одного кореня, один народ. Завжди це казав і кажу. Білоруський народ, і я в тому числі, ми цінуємо те, що було тоді [в СРСР]. І ми ніколи цього не зрадимо. Ми не будемо рідними на Заході, не будемо – нас просто будуть там використовувати. Так, як використовують Україну", – заявив Лукашенко.

 

Він заявив про те, що втішений поразкою протестів у Білорусі, інакше білорусів спіткали би проблеми українців.

 

"Копія була би, як в Україні. Ти ж бачиш, що там відбувається. Жахіття. А ми ж однакові були в цьому сенсі", – додав Лукашенко.

 

14.11.2021

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