Галичина вшановує Андрея Шептицького.





Цього року постать Андеря Шептицького вшановують на всеукраїнському рівні. В Івано-Франківську, Тернополі, у Львові й на Львівщині відбувається низка заходів і вшанувань постаті Митрополита.

Так, в Архікатедральному і Митрополичому соборі УГКЦ в Івано-Франківську з цієї нагоди сьогодні вранці відслужили Божественну Літургію, яку очолив архиєпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин.

Після спільної молитви в соборі на площі, яка названа на честь праведного митрополита Андрея, відбулася поминальна панахида. Участь в ній взяли представники влади, духовенства та громадськості.

Фото: mvk.if.ua

Саме в Івано-Франківську почалося Архієрейське служіння Шептицького: 2 лютого 1899 імператор Франц Йосиф I номінував Андрея Шептицького на Станіславівського єпископа. І саме в цьому місті першим в Україні встановили пам’ятник, що вшанував його постать.

Міський голова Тернополя, вітаючи мешканців міста з ювілеєм Шептицького, наголосив: «Один з найголовніших уроків від Шептицького, який він дав українцям — завжди залишатися українцями. Розмовляти українською мовою. Бо без української мови немає української нації» та закликав продовжувати діяти за заповітами та спадщиною мудрості, яку нам залишив Митрополит.

Мурал із зображенням Шептицького на вул. Брюкнера у Тернополі, створений 2015 р. художниками з Одеси в рамках фестивалю “АрТерВізія”. Фото: ternopilcity.gov.ua

А в Тернопільській обласній універсальній бібліотеці з нагоди ювілею Митрополита відкрили книжкову виставку під назвою «Андрей Шептицький – Праведник світу». На ній представлено твори митрополита та видання, присвяченні його життю та діяльності з фонду обласної книгозбірні. Функціонуватиме виставка до 1 серпня.

Фото: te-rada.org

Чи не найбільше заходів на вшанування Андрея Шептицького нині відбувається у Львові й на Львівщині.

Зокрема, зранку відбулася Божественна Літургія в Архикатедральному Соборі св. Юра. Протягом дня львів’ян запрошують відвідати свято-юрську крипту, де спочивають тлінні останки ієрархів УГКЦ, та помолитися на гробі митрополита Андрея. «Молімося, щоб його прославила славою святих Вселенська Церква, бо цього Велетня духу повинні пізнати всі народи; молімося про отримання ласк за його посередництвом; наслідуймо його чесноти, пізнаваймо його писану спадщину!» - закликають на офіційному сайті собору Святого Юра.

Фото: sobor-svyura.lviv.ua

У Митрополичих садах сьогодні відбуваються екскурсії та квести для і молоді від БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ. О 20.00 у Митрополичих садах заплановано спільну молитву на прославу Митрополита, а о 20:10 на Святоюрській горі презентують короткометражний документальний фільм «Андрей Шептицький: актуальне» (вхід – за запрошеннями). Завтра, 30 липня, показ фільму «Андрей Шептицький: актуальне» відбудеться на площі перед Митрополичими палатами, початок о 20.00. Вхід – вільний.

Фото: sobor-svyura.lviv.ua

Також у Львові сьогодні відкрили мурал, присвячений Андрею Шептицькому на будинку, що на просп. Червоної Калини, 64.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Перед головним входом до Львівської міської ради триває виставка з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицького.

Сьогодні ж відбувається традиційна щорічна проща до Прилбич – родинного села Шептицьких. Окрім духовенства й вірян, до неї долучилися й представники влади Львова та Львівщини. Панахиду біля каплиці-усипальниці Шептицьких та Архиєрейську Божественну Літургію у Прилбичах очолив Митрополит Львівський Ігор (Возьняк). Опісля Літургії відбулась молитва за прославу праведного Митрополита Андрея. Також учасники прощі переглянули прем’єру фільму про Митрополита Андрея Шептицького.

Фото: loda.gov.ua