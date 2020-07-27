Екскурсії, квести й мурал: Львів готується до 155-ліття Шептицького.



З нагоди 155-річного ювілею глави УКГЦ, суспільного діяча, інтелектуала й мецената митрополита Андрея Шептицького у Львові й на Львівщині заплановано проведення низки заходів.

Так, відучора триває пересувна банерна виставка «Посвячене життя» у приміщенні Храму Преображення Господнього УГКЦ м. Кам’янка-Бузька. Виставку підготував у рамках ювілейних заходів і відкриття Церковного музею імені Митрополита Андрея графа Шептицького Львівський музей історії релігії. У Кам’янці-Бузькій її експонуватимуть упродовж двох тижнів, після чого виставка помандрує до Тернополя, а до кінця ювілейного року її демонструватимуть у різних містах Львівської області. З огляду на зацікавленість виставкою, присвяченою митрополитові Андрею Шептицькому, на сході України, музей виготовив її копію. Тож днями банерна виставка помандрувала до Краматорська, де її експонуватимуть у храмах Донецького екзархату УГКЦ і військових частинах ЗСУ.

28 липня заплановано святкові заходи в Церкві-музеї Праведного митрополита Андрея та Блаженного Климентія Шептицьких у селі Прилбичі Яворівського району – родинному селі Шептицьких. О 16:00 там розпочнеться мистецька інтервенція «Митрополит Андрей Шептицький – духовний пастир українства». Серед запрошених гостей – чоловічий вокальний ансамбль «Kalophonia».

У програмі:

1. Презентація відеоконтенту «Сакральна Яворівщина»

2. Презентація сувенірних листівок з посланнями митрополита

3. Мистецька презентація «Шептицький очима дітей»

4. Нагородження переможців районного конкурсу «Яворівські таланти 2020»

5. Екскурсійний маршрут «Стежками праведника».

Нагадаємо, 29 липня у Прилбичах прийматимуть традиційну прощу, яка відбувається тут щороку до дня народження Митрополита. У її рамках о 09:30 відслужать панахиду біля каплиці-усипальниці, а о 10:00 відбудеться Божественна літургія, яку очолить владика Ігор, митрополит Львівський. Відтак паломники зможуть переглянути фільм «Митрополит Андрей. Актуальне», створений Благодійною організацією «Фундація – «Андрей».

З нагоди дня народження митрополита Андрея львів’яни матимуть нагоду дізнатися більше про його життя та діяльність на Свято-Юрській горі, пройшовшись стежками Митрополичих садів. Екскурсії проводитимуть 28, 29 та 30 липня, на них потрібно попередньо реєструватися. Можна обрати оглядові, авторські екскурсії або ж квести.

Фото: synod.ugcc.ua/

Оглядові екскурсії триватимуть сорок хвилин. Учасників ознайомлять з історією Свято-Юрського комплексу, можна буде роздивитися інсталяції, пов’язані з життям та діяльністю митрополита Андрея Шептицького, а також провести час у садах.

Квести для молоді 14-18 років розраховані на годину. Постать митрополита Андрея можна буде відкрити для себе в процесі гри. Молодіжний квест охоплюватиме локацію Митрополичих садів, площу перед собором Святого Юра та сквер. На переможців чекає приз.

Годинна авторська інтерактивна екскурсія матиме також музичний супровід.

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького запланував святкові заходи на 29 липня. Зокрема, в корпусі музею на вул. М. Драгоманова, 42, відбудеться дитячий проєкт-гра «Шептицький – дітям» (початок – о 13.00), тематична екскурсія «У подвір’ї музею» (на території Історичного палацового комплексу НМЛ, початок – о 15.00), а також презентація виставки «Слово і Митрополит» (зі збірки рукописів і стародруків НМЛ, початок – о 16.00) та кураторська екскурсія.

29 липня у Львові також планують відкрити мурал із зображенням Андрея Шептицького. Зараз художники працюють над його втіленням. Малюнок створюють на будівлі, що на вулиці Червоної Калини, 64. На муралі митрополита Андрея Шептицького зображено, з одного боку, як молодого графа та мецената, а з іншого – як мистецького та громадського діяча, якого зображує український галицький художник Михайло Мороз. Над муралом працюють художники: Святослав Владика, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щербак і група Sacred Universe. Мурал стане четвертим із шести творів мистецтва, які мають з’явитися на багатоповерхівках міста в межах проєкту «Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей» програми «Львів 2020: Фокус на культуру».

Окрім того, з початком навчального року в освітніх закладах Львівщини заплановано провести низку просвітницьких і культурних заходів на відзначення 155-річчя Шептицького. Зокрема, серед учнів мають намір організувати конкурс дослідницьких біографічних робіт, також пройде «круглий стіл» для вчителів християнської етики, музейний квест для дітей «Дарунки Митрополита», педагогічні читання та наукові конференції та екскурсії Митрополичими садами для учнів і вчителів.