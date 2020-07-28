Суд стягує понад 5 мільйонів з Івана Марчука за оренду землі під музей.

 

Господарський суд Києва постановив стягнути понад п’ять мільйонів гривень із ТОВ "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука" на користь Київської міської ради за несплату оренди земельної ділянки.

 

Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

“Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука" ...на користь Київської міської ради... 4 807 619,50 грн (чотири мільйони вісімсот сім тисяч шістсот дев`ятнадцять гривень 50 копійок) заборгованості, 472 171,14 грн (чотириста сімдесят дві тисячі сто сімдесят одну гривню 14 копійок) інфляційних втрат, 125 847,16 грн (сто двадцять п`ять тисяч вісімсот сорок сім гривень 16 копійок) 3% річних та 90 054,85 грн (дев`яносто тисяч п`ятдесят чотири гривні 85 копійок) судового збору”, — йдеться у рішенні суду.

 

У матеріалах суду зазначено, що договір про оренду земельної ділянки датований 2010 роком.

 

Суд звернув увагу на наявність неодноразових звернень відповідача щодо зменшення розміру орендної плати, зокрема, у зв`язку з неможливістю розпочати будівництво музейного комплексу, тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням вартості робіт тощо.

 

Господарський суд також встановив, що відповідач вчиняв належні дії, спрямовані на будівництво багатофункціонального культурного центру "Музей художника Івана Марчука". “Проте з незалежних від нього причин, пов`язаних, зокрема, з тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням цін на роботи та матеріалів, складним фінансовим станом та несприятливою економічною ситуацією, відсутністю підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідач не зміг виконати свої зобов`язання за договором”, — йдеться у матеріалах суду.

 

Водночас, вказують у суді, надані відповідачем докази тривалого непогодження проєктної документації, невиконання позивачем та Міністерством культури України задекларованих намірів щодо участі у створенні музею, не можуть слугувати підставою для невиконання умов договору оренди земельної ділянки чи підставами для звільнення відповідача від відповідальності за таке невиконання.

 

УКРАЇНІ МУЗЕЇ НЕ ПОТРІБНІ

 

 

Восени 2019 року Іван Марчук сказав у інтерв'ю BBC News Україна

 

"Мені вже набридло виставлятись, Київ мені набрид, а я — Києву. Хоча люди все одно підходять на вулиці і запитують, де можна мене побачити. А я їм відповідаю: "Йдіть до нашої влади і питайте, коли буде музей?". В музеї будете мене дивитися, скільки хочете, навіть коли мене не стане. Тому ця виставка — це, можливо, останній раз, коли у Києві можна буде побачити мої картини.

Я дуже сподівався, що мій музей у Києві буде, але вже не сподіваюсь. Україні музеї не потрібні. А що таке музей? Це ж обличчя держави. Всі ми їздимо по світу, і куди ми ходимо? В музеї. А в Україні в музеї не ходять, може, одну людину там зустрінете".

 

28.07.2020

До теми

Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20 | | Наука
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20 | | Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20 | | Наука
«Cosmo’s Factory» Кріденсів – 50 років
Ілько ЛЕМКО
25 липня 1970 року вийшов у світ п’ятий і найуспішніший альбом Creedence Clearwater Revival «Cosmo’s Factory». Це був апогей комерційного успіху гурту
25.07.20 | | Минуле
Три варіації на тему Дерека Волкота
Василь МАХНО
зволоженим за ніч папером із зеленим ножем трави підходять хвилі під двері синусоїдами кривих
25.07.20 | | Дискурси
Пролітаючи над..: Замки над Збручем
Ігор МАРТИНІВ
Ріка Збруч сотні років була кордоном, що розділяв держави. На її берегах досі зберігся оборонний пояс із неприступних замків. Чергове відео Z із циклу "Пам'ятки Галичини"
25.07.20 | | Галичина
Карта світу Амеріго Веспуччі
У давньому описі подорожей науковці виявили найстарішу копію карти знаменитого мореплавця – їй понад 500 років.
24.07.20 | | Наука
Майбутнє журналістики
Політичний і комерційний тиск змусив американських журналістів переглянути цінність і значення об'єктивності
24.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.