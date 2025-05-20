У Відні завершилася наймасштабніша виставка Івана Марчука

400 картин і понад десять тисяч відвідувачів за десять днів – у центрі Відня завершилася найбільша виставка українського художника Івана Марчука “Скажи мені правду”, що тривала з 2 травня.

Марчук сьогодні не лише найвідоміший, але й найдорожчий український художник у світі. У червні 2024 р. його картину “Зійшов місяць на Дніпром” було продано на аукціоні Goldens за 300 тис дол до США, і просто зараз виставлена його робота “До небес вони полетіли” на онлайн-аукціоні Sotheby's у Кельні. Разом з тим, на аукціонах продаються роботи із приватних колекцій, в той час, як сам художник свої картини продавати відмовляється, пояснюючи, що береже їх для майбутнього музею. За його словами, він залишив для себе, для своєї колекції, лиш тисячу з п'яти тисяч написаних ним картин.

Виставки Івана Марчука вже третій рік поспіль стають наймасштабнішою українською мистецькою подією Відня. А цьогоріч захід численно відвідували також і австрійці. Біограф і менеджерка художника пані Тамара Стрипко розповідає, що на відкриття виставки прийшли представники Міністерства культури Австрії, депутати австрійського парламенту чимало австрійських митців та діячів культури. З українського боку були присутні представники Посольства України в Республіці Австрія та Представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

“Ця виставка – це безумовно європейська сенсація. Інтерес величезний. Виставки, такого масштабу, я мабуть не помилюся, якщо скажу, що жоден художник у світі сьогодні собі дозволити не може. І це до речі, перший захід, який тепер вже організовує новостворений благодійний фонд Івана Марчука. Мета фонду – зберегти і популяризувати мистецтво художника, а його кінцева стратегічна мета – створення музею, аби усі роботи, які зараз є у власності художника – зберігалися у музеї”, – розповідає пані Тамара.

Співорганізаторка виставки Марта Примак зазначає, що виставки такого масштабу у світі бувають вкрай рідко. “Останнє, що я бачила такого масштабу, це була виставка Пікассо у Парижі на 400 творів, у музеї художника. Тому, це історична виставка для України і для мистецького світу загалом”, – зазначає пані Марта, яка проводила також для відвідувачів виставки екскурсії.

Німецькою мовою для відвідувачів також проводила екскурсії екскурсовод із Бельведеру пані Надія Райхерт.

“Треба сказати, що завжди на екскурсію допускається 15-20 осіб. Я проводила дві екскурсії, і на обох було близько 40 осіб. Тобто, лише на цих двох екскурсіях побували 80 іноземців. Я думаю, що Марчук є дуже є хорошим послом українського мистецтва у світі”, - зазначила мистецтвознавиця, яка раніше також робила екскурсії на виставці українського модернізму “У центрі бурі” у Бельведері.

Серед тих десять тисяч відвідувачів були і 800 дітей Української Суботньої школи у Відні. Співорганізаторка виставки і голова українського культурно-освітнього центру ім. Івана Франка пані Вікторія Кеттнер розповідає, що для дітей це стало частиною захоплюючого навчального процесу.

“Всі діти нашої школи були на цій виставці. Наші вчителі готувалися до цієї виставки. Тобто, спочатку вони з дітьми говорили про творчість художника, згадували, що вони бачили минулого чи позаминулого року на його виставках. Вони згадували, які артефакти використовує Марчук: наприклад яблуко, скрипку, свічки, квіти, гуся. І вчителі прийшли на виставку з цими артефактами, зробили команди, роздали їх дітям, комусь квітку, комусь гуся, комусь свічку. І діти шукали на виставці картини із цими артефактами, це був захоплюючий навчальний процес і водночас змагання”, – розповідає пані Вікторія. Вона також є співорганізаторкою міжнародного конкурсу дитячих малюнків “Шляхами Івана Марчука”, який цього року вперше провела Українська Суботня школа у Відні разом із художником.

На конкурс “Шляхами Івана Марчука” було подано понад 200 робіт, а переможцями були оголошені у чотирьох вікових категоріях від 6 до 17 років українські діти з України, Бельгії, Польщі та Австрії. Головою журі був сам Іван Марчук, а до його складу увійшли також український художник Лесь Панчишин, австрійський художник і фотограф Андреас Веннінґер, видавець Іван Малкович, оперна співачка Зоряна Кушплер. Нагородження переможців конкурсу відбулося в рамках виставки художника.

Вікторія Кеттнер каже, що серед її улюблених і ранні картини Марчука.

“Він малює у ритмі і коли ви ходите від однієї картини до іншої, ви бачите, що тут один ритм, а там зовсім. Його пейзажі просто неймовірні, зокрема картина, там де сонце сходить над Дунаєм”, - зазначає пані Вікторія.

Ще однією важливою подією перед виставкою, став вихід у світ найбільшого каталогу творів Івана Марчука у п'яти томах. До каталогу увійшли понад три тисячі картин, а сам він важить 15,2 кг. Іван Марчук розповів, що переглянути лише один із томів йому зайняло декілька годин. Робота над каталогом тривала майже чотири роки.

Сама ж виставка завершилася фінісажем, який відбувся у 89 день народження Маестро і прийшли його привітати чи не всі активні українці Відня.

Відвідувачів пригощали тортом із зображенням однієї із картин художника і скуштувати його міг кожен.

Перед Віднем, 10-24 лютого, відбулася виставка Івана Марчука у Ватикані у Palazzo Della Cancelleria, де було виставлено 75 картин художника.

Куратором виставки був Джузеппе Уссані Ексобар. В рамках цієї виставки відбулася також приватна аудієнція Івана Марчука з папою Франциском, і це була одна з останніх приватних аудієнцій Папи Франциска.

Тетяна Шпайхер