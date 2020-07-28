Кучма вийшов із "мінських переговорів".

Екс-Президент України Леонід Кучма склав обов'язки керівника української делеґації у складі Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби Офісу Президента.

Зеленський висловив подяку Кучмі за його важливу та водночас складну роботу.

"Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський.

Другий Президент зазначив, що за рік роботу ТКГ вдалося відновити, а переговори – "значно просунулися".

Леонід Кучма додав, що він і надалі готовий ділитися досвідом, надавати консультації щодо встановлення миру.

Нагадаємо, екс-Президент України Леонід Кучма погодився повернутися на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у червні 2019 року, невдовзі після інавгурації Володимира Зеленського.

У травні 2020 року Зеленський затвердив новий склад делеґації України для участі в Тристоронній контактній групі, залишивши для Леоніда Кучми символічну роль – забезпечити "спадкоємність і непорушність українських позицій".

Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака модератором діяльності української делеґації в ТКГ, водночас рутинну роботу очолив віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник голови делеґації).