Батько загиблого в "сірій зоні" воїна поклав відповідальність на Зеленського.

 

Батько сержанта Ярослава Журавля, який помер пораненим у "сірій зоні" під Зайцевим, не дочекавшись евакуації, Сергій Журавель поклав відповідальність за втрати української армії на Президента Зеленського.

 

Про це Сергій Журавель сказав під час акції протесту під Офісом Президента, котра відбулася під гаслами недопущення капітуляції.

 

 

Батько загиблого воїна поділився, що приїхав з маленького села Андріївка з Дніпропетровщини. "Шість років я з армією, з Збройними Силами України. Шість років в мого сина були мрії. Я приїхав, щоб вклонитися від себе, від своєї родини всім патріотам України, які в ці хвилини, години, дні підтримували мою родину", – звернувся він.

 

Сергій Журавель спитав у Зеленського, де він був, "коли бабуся розв’язувала хустинку і останні 100 гривень віддавала волонтерам в армію", і чому він сторонився армії тоді, "коли в мого сина ламали пальці, виймаючи автомат". "Де ти був? Чого ти не біля народу України? Кого ти слухаєш?" – обурився чоловік.

 

Батько воїна прокляв українську владу і застеріг, що "народ вас зітре з лиця цієї оплаканої землі".

 

13 липня неподалік Зайцевого підірвався лейтенант Дмитро Красногрудь. Бойовики відмовилися видавати його тіло Україні і влаштували засідку, з котрої відкрили вогонь у бік евакуаційної групи.

 

Внаслідок обстрілів загинув військовий медик Микола Ілін. Ще один воїн, Ярослав Журавель, отримав поранення. Невдовзі після обстрілу військовослужбовця зафіксувала живим камера безпілотника. Ярослава не вдалося врятувати – за декілька днів його знайшли мертвим. 

 

 

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