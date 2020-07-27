Українська делеґація в ТКГ не вважає обстріли на Донбасі зривом перемир'я.

Віце-прем'єр-міністр України, перший заступник голови делеґації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що наразі не варто говорити про "порушення перемир'я" на Донбасі. Натомість ті випадки пострілів, про які з'явилася інформація в зведеннях від штабу, мають розслідувати представники ОБСЄ і СЦКК.

"Нині всіх непокоїть інформація про те, що нібито були постріли. Точного підтвердження, які та де, очікуємо. Але я запропонував би говорити про те, що це не означає порушення перемир'я, це означає, що є факти порушень, і про це, зокрема, саме і йдеться в додаткових заходах, які було узгоджено на Тристоронній контактній групі нещодавно", – сказав Резніков у коментарі інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

Резніков пояснив, що постріли якраз передбачені як "випадок, який підлягає розслідуванню і/або притягненню до дисциплінарної відповідальності, якщо це зловмисне порушення". "Якщо це помилка, випадковість – тоді пояснення цього за участю СММ ОБСЄ і в майбутньому відновленого, я сподіваюся, повноцінного складу СЦКК", – зазначив він.

Віце-прем'єр заявив, що лінія розмежування сторін конфлікту на Донбасі вельми протяжна, уздовж якої в окопах і бліндажах перебувають озброєні люди, які за шість років війни звикли тільки відповідати на вогонь. "І сьогодні це не відразу, не за один день: з 0:01 оголосили – і прямо все відразу виходить. Звісно, це серйозна кропітка робота офіцерів, пояснення того, що треба навчитися інакше реагувати. Тому що випадковий шум уночі або тріск не означає привід відкривати вогонь у відповідь. У цьому завдання і так починає працювати перемир'я", – пояснив він.

Резніков наразі оптимістично дивиться на ситуацію і вважає, що залишається шанс на досягнення перемир'я. При цьому він наголосив, що якщо будуть не випадкові, поодинокі порушення режиму тиші, а реальна агресія, котра порушує узгоджені в рамках ТКГ додаткові заходи, то українські військові скористаються ст. 40 Гаазької конвенції 1907 року про закони і звичаї ведення війни. Він нагадав, що в ній чітко зазначено, що якщо одна зі сторін порушує перемир'я, то інша має право на автоматичний вихід із нього і відновлення військових дій.

Нагадаємо, штаб ООС у понеділок, у перший день "режиму тиші", зафіксував два обстріли на Донбасі.