Боєць "Азова" помер у реанімації після жорстокого побиття в Запоріжжі.

Уранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, отриманих унаслідок побиття, помер солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку "Азов" Національної гвардії України Олег Черевко.

Про це повідомляє прес-служба полку.

"Увечері 21 липня у рідному місті, куди він прибув на кілька днів у службове відрядження, його спіткала трагедія. Чекаючи на дружину під магазином, азовець не зміг стерпіти нахабну поведінку незнайомого чоловіка, який чіплявся до перехожих дівчат. Наш побратим зробив йому зауваження, за що отримав удар у голову, результатом якого стала важка черепно-мозкова травма, а саме перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя азовця, та, на жаль, вивести його з коми так і не вдалося", – йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.

Полк "Азов" висловив слова щирих співчуттів родині та друзям полеглого. "Наш підрозділ обіцяє, що не дасть спустити з рук цей злочин нелюду, удар якого вбив нашого побратима. Ми втратили справжнього воїна, патріота, порядного та сміливого чоловіка. Олег Черевко назавжди залишиться у нашій пам’яті", – заявили в полку.

Як зазначає аґенція Інтерфакс-Україна, Черевко прийшов в "Азов" на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил і Національної гвардії України.

Черевкові було 29 років. Родом із Запоріжжя.

21 липня перед північчю до відділення поліції у Запоріжжі надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торговельних центрів міста доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови.

Зазначали, що після скоєння злочину злочинець із місця події втік. Працівники поліції встановили його особу та затримали для проведення слідчих дій.

Зловмисникові оголосили про підозру в скоєнні кримінального злочину за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас 24 липня у відділі комунікації поліції Запорізької області повідомили, що Комунарський райсуд обрав запобіжний захід із мінімальною заставою (40 тис. грн) чоловікові, підозрюваному в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю.