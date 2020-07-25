Три варіації на тему Дерека Волкота

Василь МАХНО


знимка Алекса Нагорного

 

1.

зі Святої Луції Д. Волкот

-при березі ув порту-

вдаючи морського вовка

й просвітлену простоту

 

сидів при столі як боцман

з командою на баркасі

і танцівницю босу

пас при ритмічній сальсі

 

гудів там вітряк джмелиний

у гурті місцевих музик

під дахом з червоної глини

і синьої як базник

 

від крику перекупок з ринку

до порту і кораблів

хитався  він у будинку

Навітряних островів

 

притулку вест-індських компаній

портових тонких халабуд

і вулканічних копалень

у прорізах бухточок й бухт

 

а ще там вітри ураганні

і рвані морські прапорці

та рибою з океану

живуть його мешканці

 

іржавіють судна в доках

вітри – із бавовни-сирцю

в портовій кнайпі  Д. Волкот

пасе танцювальницю

 

 

2.

хатки з корабельного дерева

минулих кораблетрощ

над вашим островом Дереку

вічнозелений дощ

 

за вашим вікном Масачусетс

і дзеркальце річки Чарльз

зимують канадські гуси

в снігах – у грудневий час

 

окрайцями берега меви

і вкотре за день штормить

й морозне повітря грудневе

над Бостоном тріскотить

 

а там де ваш дім історії

і ваш корабельний дім

вітри – на чотири сторони

дощівкою по бороді

 

у тому місці забутому

пропахлому тютюном

у домі за пагорбом й бухтою

з відчиненим навстіж вікном

 

зволоженим за ніч папером

із зеленим ножем трави

підходять хвилі під двері

синусоїдами кривих

 

як космос й жилава музика

протяжних теплих вітрів

і наче діти замурзані

повертають домів

 

3.

кораблі збились в гурт на рейді

до плантацій прокладено рейки

від портових складів углиб

щонеділі чернець-місійник

покладається на Месію

на хліби і упійманих риб

 

на псалми у телячій оправі

на заступництво й лікарські трави

свій садок із кущів орхідей

він замовив в знайомих піратів

для розплоду – хоче придбати –

когута і кількох курей

 

у портах де влаштовують бійню

бойових попривозили півнів

для забави азарту й грошей

морячки – люд з плантацій цукрових

б’ються півні до першої крові

веселять захмелілих людей

 

не посвячені в справи місійні

пережили роки малярійні

війни –  навіть піврічний дощ

то одні нападали то інші

то й привезли курей пізніше

і впустили в монаший садок

                                                             

а тим часом прийшли бритійці

захопивши крім острова Трійці

Тютюновий – привезли своїх

полонили кількох французів

й розпочалася інша музика

інші танці та інший сміх

 

залишились цукрові плантації

бухгалтерія та  квитанції

постарілий місійник з курми

що на хлібі  рибі і духові

збив з дощок свою церкву над бухтою

із уламків гнилої корми

 

островів безконечна вервиця

Одісей сюди не повернеться

всі вони на хребті кита

їх дощі – їх порти і бухти

їх латинський алфавіт і букви

поглинає морська вода

 

 

25.07.2020

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