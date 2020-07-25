Три варіації на тему Дерека Волкота

знимка Алекса Нагорного
1.
зі Святої Луції Д. Волкот
-при березі ув порту-
вдаючи морського вовка
й просвітлену простоту
сидів при столі як боцман
з командою на баркасі
і танцівницю босу
пас при ритмічній сальсі
гудів там вітряк джмелиний
у гурті місцевих музик
під дахом з червоної глини
і синьої як базник
від крику перекупок з ринку
до порту і кораблів
хитався він у будинку
Навітряних островів
притулку вест-індських компаній
портових тонких халабуд
і вулканічних копалень
у прорізах бухточок й бухт
а ще там вітри ураганні
і рвані морські прапорці
та рибою з океану
живуть його мешканці
іржавіють судна в доках
вітри – із бавовни-сирцю
в портовій кнайпі Д. Волкот
пасе танцювальницю
2.
хатки з корабельного дерева
минулих кораблетрощ
над вашим островом Дереку
вічнозелений дощ
за вашим вікном Масачусетс
і дзеркальце річки Чарльз
зимують канадські гуси
в снігах – у грудневий час
окрайцями берега меви
і вкотре за день штормить
й морозне повітря грудневе
над Бостоном тріскотить
а там де ваш дім історії
і ваш корабельний дім
вітри – на чотири сторони
дощівкою по бороді
у тому місці забутому
пропахлому тютюном
у домі за пагорбом й бухтою
з відчиненим навстіж вікном
зволоженим за ніч папером
із зеленим ножем трави
підходять хвилі під двері
синусоїдами кривих
як космос й жилава музика
протяжних теплих вітрів
і наче діти замурзані
повертають домів
3.
кораблі збились в гурт на рейді
до плантацій прокладено рейки
від портових складів углиб
щонеділі чернець-місійник
покладається на Месію
на хліби і упійманих риб
на псалми у телячій оправі
на заступництво й лікарські трави
свій садок із кущів орхідей
він замовив в знайомих піратів
для розплоду – хоче придбати –
когута і кількох курей
у портах де влаштовують бійню
бойових попривозили півнів
для забави азарту й грошей
морячки – люд з плантацій цукрових
б’ються півні до першої крові
веселять захмелілих людей
не посвячені в справи місійні
пережили роки малярійні
війни – навіть піврічний дощ
то одні нападали то інші
то й привезли курей пізніше
і впустили в монаший садок
а тим часом прийшли бритійці
захопивши крім острова Трійці
Тютюновий – привезли своїх
полонили кількох французів
й розпочалася інша музика
інші танці та інший сміх
залишились цукрові плантації
бухгалтерія та квитанції
постарілий місійник з курми
що на хлібі рибі і духові
збив з дощок свою церкву над бухтою
із уламків гнилої корми
островів безконечна вервиця
Одісей сюди не повернеться
всі вони на хребті кита
їх дощі – їх порти і бухти
їх латинський алфавіт і букви
поглинає морська вода
25.07.2020