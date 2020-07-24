Московський суд визнав, що Світовий конгрес українців загрожує ладу РФ.

Московський міський суд визнав законним рішення Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності в РФ Світового конгресу українців (Ukrainian World Congress).

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

Так, розглянувши апеляційну скаргу СКУ, російська Феміда відхилила апеляцію й залишила чинним рішення суду першої інстанції.

Світовий конгрес українців визнали небажаною організацією на території РФ у 2019 році. Після того представники світової організації української діаспори звернулися до суду РФ з адміністративним позовом про визнання такого рішення незаконним. 11 березня 2020 року Тверський суд Москви відмовив у задоволенні позову.

У липні 2019 року влада Росії визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією", заявивши, що діяльність організації становить "загрозу засадам конституційного ладу і безпеки Росії".

4 червня 2020 року постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ закликав верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєра негайно відреагувати на репресивні і дискримінаційні дії російської влади щодо української громади на території РФ. Як приклад він вказав на закриття єдиної у Росії Бібліотеки української літератури, а також заборону діяльності Світового конгресу українців на території РФ.