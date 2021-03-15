Світовий конґрес українців виключив осередок із Латвії через проросійську позицію.

Рада директорів Світового конґресу українців виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії. Згідно з висновком керівного органу, цей латвійський осередок "демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ".

Про це йдеться у повідомленні СКУ. Конґрес прийняв таке рішення вперше за понад 50-літню історію.

Об’єднання українських товариств Латвії

Світовий конґрес українців пішов на такий крок за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, переговорів із керівництвом латвійської організації і вивчення безпосередніх доказів антиукраїнської діяльності.

"На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією “русского міра”; поширення дезінформації про війну на сході України та наклепів на владу України, яка начебто є “фашистською гунтою”, яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію гідності; просування ідеї про створення "новоросійської республіки"; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора", – ідеться у висновку СКУ.

Об’єднання українських товариств Латвії було однією з трьох складових організацій з Латвії.

“Сьогодні, коли Україна вже сьомий рік протистоїть російській агресії, одним із основних завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України. І тому СКУ вважає неприпустимим членство в СКУ будь-якої організації, яка пропагує антиукраїнську політику та співпрацює з російськими владними структурами”, – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Посольство України у Латвії неодноразово критикувало діяльність Об’єднання українських товариств Латвії. Зокрема, у жовтні 2019 року посол України Олександр Міщенко публічно висловив протест проти візиту представника цієї організації до окупованого Криму. Виявилося, Леонід Мухін виступав на круглому столі "Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном". "Участь т.зв. представника українців Латвії Мухіна є ганебним фактом нехтування ним законодавства України, яке забороняє відвідання іноземцями тимчасово окупованих територій України без погодження цього з офіційним Києвом", – обурився Міщенко.

Український посол запропонував цій організації змінити профіль діяльності. "Якщо ж ви хочете й надалі проводити лінію Кремля, якщо це ваша внутрішня ідеологія, будь ласка, змініть назву «українська» і не ганьбіть справжню українську ідею й українську націю. Думаю, об’єктивно було би назвати вашу організацію іменем «мотороли», «захарченка», «гіві» або «їх там немає»", – зазначив амбасадор.

Окрім того, у серпні 2019 року посольство України закликало бойкотувати фестиваль "Слов'янський вінок", у котрому мали брати участь колективи з українським і російським репертуарами.

Тоді посольство поширило заяву "Товариства підтримки України" на своїй сторінці у Facebook: "Вся діяльність Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ) обмежується декоративними етнографічними заходами, які організовані відповідно до концепції «руского міра»: звузити діяльність українських організації за кордоном виключно до примітивного «шароварного фольклору» та підтримки ідеї «слов’янського братання». Путінська пропаганда дуже хоче, щоб вся діяльність української діаспори зводилася до українського гопака на тлі російської «калінки-малінки». Позиція Об’єднання українських товариств Латвії і його членів-організацій з інших міст Латвії уособлює собою явище шароварщини радянського типу, ці організації всіляко уникають участі у будь-яких заходах на підтримку України, проповідуючи «ми_же_братья», «культура_внє_політікі»", – ішлося в заяві з приводу бойкоту.

Очільниця товариства Ірина Дукулє розповідала в інтерв'ю російській аґенції Sputnik: вона виступила проти позиції Олександра Міщенка під час одного з етнофестивалів. "Я запросила і посла України Олександра Міщенка. Він приїхав, але перед виступом заявив, що говоритиме про агресію Росії. Навіть представник місцевої ради, латвійка, ввічливо зауважила, що, якщо він не хоче нічого говорити про колективи, котрі представляютть культурні товариства інших народів, нехай привітає лише українців і все. На це Міщенко сказав, що якщо йому не дадуть говорити про війну, то йому тут нічого робити. А я йому: "Тоді можете їхати". Він розізлився і поїхав", – переповіла Дукулє.

Ірина Дукулє

Аґенція Delfi у 2019 році опублікувала репортаж про один зі заходів ОУТЛ: "Об’єднання українських товариств Латвії рішуче відмовляється говорити на будь-які конфліктні теми. "Буде хоч одне слово політики – вимикаю мікрофон", – попереджає керівник об'єднання Ірина Дукулє. Вона певна, що по-іншому не можна: політика – роз'єднує, а культура, кухня здатні згуртувати і здружити. Об'єднання регулярно проводить фольклорні фестивалі".

Під час розмови з "Делфі" пані Дукулє заявила, що її організація підтримує українців Донбасу по обидва боки лінії розмежування. "Я особисто переконалася в тому, що мирні мешканці по обидва боки вважають себе громадянами України, і всім їм зараз важко. Можливо, є купка людей, котрим нинішня ситуація потрібна і вигідна, але страждає весь народ", – сказала тодішня очільниця товариства.