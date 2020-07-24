Трагедія PS752: "Чорні скриньки" підтвердили, що літак зазнав стороннього впливу.

"Чорні скриньки" збитого біля Тегерана літака авіакомпанії "МАУ" успішно вдалося прочитати та розшифрувати. Стенограма підтвердила факт стороннього втручання.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Twitter.

"Хочу висловити подяку всім партнерам, які допомогли наблизити цю мить. "Чорні ящики" від PS752 вдалося успішно прочитати та розшифрувати. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання у політ літака", - повідомив Єнін.

Заступник міністра закордонних справ додав: офіційний Київ чекає іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, 8 січня 2020 року збила ракета іранських підрозділів ППО невдовзі після зльоту з аеропорту. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" 18 липня.