На Івано-Франківщині презентують мистецтво художники Донеччини.


У музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку творів образотворчого мистецтва художників Донеччини. Виставка запрацювала в рамках співпраці між Івано-Франківською та Донецькою областями, - повідомили в Івано-Франківській ОДА.

 

Фото: if.gov.ua

 

На виставці, яка триватиме три тижні, десять художників із Донеччини презентуватимуть 30 своїх авторських картин.

 

Фото: if.gov.ua

 

«Зібравши митців та поціновувачів сучасного українського національного мистецтва, в рамках спільної угоди про співпрацю між Івано-Франківською та Донецькою областями, ми презентуємо виставку сучасних мистецьких творів художників із Донеччини. Цей край відомий не тільки своєю промисловістю, але й талановитими митцями. Дуже добре, що художники з різних куточків нашої країни створюють простір без кордонів зрозумілою на усіх континентах мовою мистецтва. Наші донецькі колеги, відомі митці знайшли можливість представити свої найкращі художні роботи», – зазначив начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак.

 

Фото: if.gov.ua

 

Після завершення виставки на Івано-Франківщині художники також представлять ці мистецькі твори у Львівській області. В ІФОДА зазначили, що спільно з донецькими колегами обговорили плани постійної мистецької співпраці художників Прикарпаття, Галичини та Донеччини.

24.07.2020

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