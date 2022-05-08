В Івано-Франківську відкрили виставку «Увага! краса та жах, виставка».

 

 

У мистецькому просторі “Ваґабундо” (вул. Пилипа Орлика, 7) відкрилася виставка-продаж робіт франківських художників «Увага! краса та жах, виставка». Куратор — Анатолій Звіжинський, учасники — художники з Івано-Франківської області. Виставка діятиме два тижні — до 21 травня.

 

Кошти за придбані роботи будуть скеровані на підтримку ЗСУ. 

 

УВАГА

 

Ця війна сталась, тому що ми втратили пильність, ми перестали бути уважними. Хтось вівся на «рускій мір», хтось відсталіший ностальгував за совком, хтось не бачив різниці між миром і війною, між мовою і сенсами. Війна тривала з 2014 року, а насправді насувалась на нас вже з 2006-го, коли росія знищила Ічкерію, однак ми намагалися “пропетляти“. 

 

 

ACHTUNG

 

З початком модернізму, коли почали руйнуватися класичні моделі „бачення", проблема „уваги" захопила першість у наукових дискусіях щодо того, яким чином суб'єкт-спостерігач сприймає оточуючий його світ об'єктів. 1980 року в медичних довідниках США так званий „комплекс дефіциту уваги" (ADD) було визнано розумовою хворобою. Тобто, відсутність уваги потребує лікування. А якщо це стає масовим явищем? Ця війна сталась, тому що українців тривалий час “лікували” ілюзіями, фейками та пропагандою. Так поглиблювалася наша неуважність, у такий спосіб руйнували нашу довіру одне до одного.

 

 

ATTENTION 

 

Коли ми намагаємося звернути чиюсь увагу на певні речі, то часто наражаємось на опір. Тут ідеться про передчуття і про форму. Багато людей  спостерігають, вивчають світ, переплавляючи у власній свідомості його трагічні і драматичні реалії. Але цей окремий погляд з боку матимете тривалу силу, якщо вона сконденсується в мистецькому творі, здатному розворушити приспаних і неуважних. Трагедії і жах війни змусили кожного поставити собі питання про себе самих. Адже війна в кожному з нас. І перемагає той, хто знає, що те, чого немає, – вже поруч. Перемога є!

 

БУДЬТЕ УВАЖНІ!

 


 

На виставці представлені роботи: 

 

Ростислав Котерлін, Ярослав Яновський, Юрій Іздрик, Зоряна Козак, Микола Джичка, Анатолій Звіжинський, Юрій Боринець, Маріанна Глинська, Мирослав Король, Марія Русінкевич, Дмитро Петрина, Юрій Бакай, Володимир Гуменний, Synchrodogs, Володимир Лукань, Христина Пищ, Володимир Мулик, Генадій Гриценко, Орест Заборський, Ярема Марко, Богдан Мисюга.

 

 

 

08.05.2022

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