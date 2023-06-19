Виставку унікальної колекції Івана Гречка презентували у Львові.

Український католицький університет відкрив у Львові виставку «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав», присвячену збірці відомого львів’янина, громадського діяча та колекціонера Івана Гречка. 586 експонатів розповідають про унікальну колекцію та колекціонера, який її зібрав, а також про цілу епоху в українській історії та культурі. Виставку презентували у просторі Центру архітектури, дизайну та урбаністики Порохова вежа (вул. Підвальна, 4).

Колекція Івана Гречка - виняткове явище у культурному просторі Львова та України. Її формування припадало на час становлення дисидентського руху в Україні і відродження зацікавлення в середовищі української інтелігенції 1960-тих років спадщиною народного мистецтва і творенням нового українського мистецтва. До цього руху безпосередньо був причетний і сам Іван Гречко, який став одним з перших колекціонерів народного мистецтва у післявоєнний час.

Збірка Івана Гречка відома загалу передусім найбільшою колекцією «червоних образів» - українських ікон на склі Гуцульщини та Покуття. Але на виставці також можна оглянути інші твори, які збирав колекціонер: стародруки, свічники, ручні хрести, писанки, кераміку, текстиль, дерев’яну скульптуру. Також представлено велику кількість живопису мистецького середовища Львова та Галичини 20 століття з колекції Гречка. Зокрема, твори Ярослава Пстрака, Василя Дяденюка, Осипа Васьківа, Ольги Плешкан, Романа та Марґіти Сельських, Володимира Патика, Опанаса Заливахи, Івана Остафійчука, Тараса Лозинського та інших. Частиною виставки також є велика колекція екслібрисів: Тирси Венграновича, Мирона Яціва, Павла Ковжуна, Роберта Лісовського, Петра Холодного та Святослава Гординського, а також малюнки та автопортрет самого Івана Гречка.

«На виставці представлено дуже різні твори, які збирав один колекціонер. Ми хотіли показати це все розмаїття в одному просторі і розповісти історію цієї колекції, а також віднайти нитки, які це все зшивають: цими нитками виявилось середовище Гречка і його контакти. У часі роботи над виставкою ми побачили Гречка не лише як колекціонера творів мистецтва, але і як колекціонера людей», - розповів куратор виставки Роман Зілінко.

Десять років тому Іван Гречко подарував значну частину своєї колекції Українському католицькому університету для збереження та експонування. Цей подарунок став початком для заснування університетського музею. На річницю відходу колекціонера до вічності, УКУ представляє львів'янам та гостям міста проєкт на згадку про цю видатну особу.

«Виставка задумувалась ще за життя пана Івана. Вдалось її реалізувати саме зараз. Коли ми її готували, то були вражені як масштабом колекції так і масштабом колекціонера: пан Іван був всебічно зацікавленою та ерудованою особою, активним громадським діячем та сподвижником відновлення Української Греко-Католицької Церкви з великою кількістю знайомст по всьому світу. Його спадок - це цілий пласт для вивчення майбутніми дослідниками», – розповіла координаторка виставкового проєкту Уляна Креховець.

Виставка триватиме до 13 серпня у Львові, у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Оглянути її можна з вівторка по неділю з 12:00 до 20:00. Понеділок - вихідний.

Відкриття виставки - перша подія у більшому проєкті, що присвячений колекції Івана Гречка та загалом темі колекціонування. Проєктом також заплановано паралельну програму - кураторські екскурсії, дискусії, майстер-класи для дітей та дорослих, показ фільму. Стежити за подями проєкту можна на сторінці у Facebook.

Виставковий проєкт є серед переможців конкурсу ЗМІN Фундація, яка фінансово підтримала реставрацію та оформлення творів.

Паралельна програма виставкового проєкту «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав»:

На два місяці простір виставки стане місцем щирих розмов, зустрічей з цікавими людьми, майданчиком для творчості та дискусій довкола колекціонування. Ви зможете отримати професійний коментар щодо предмета мистецтва з вашої колекції, побачити вживу, як реставрують ікони на склі та розширити свої знання про українське мистецтво.

24 червня, субота 16:00 - 17:30 – Кураторська екскурсія Романа Зілінка. Про цікаві моменти з життя колекціонера та його колекції.

30 червня, п’ятниця 16:00 - 18:00 – Підсумки та обговорення Музейної школи УКУ. Запрошуємо музейників, викладачів кафедр культурології та музеології.

2 липня, неділя 16:00 - 17:00 – Зустріч з Маґдою Дзвін (Оксана Печарська), авторкою книги “Іванове стремління”. Про знайомство з колекціонером, враження від зустрічей та історію написання книги.

9 липня, неділя 13:00 - 14:30 – Авторська екскурсія від таємного гіда. Лише ті, хто зареєструються та прийдуть на екскурсію, дізнаються його ім’я.

14 липня, п’ятниця 15:00 – 17:00 – Консультаційна сесія з Ольгою Цибко, реставраторкою, дослідницею іконопису та малярства. Якщо у вас вдома є давня ікона, картина чи ужитковий предмет, маєте нагоду отримати кваліфіковану консультацію стосовно матеріалу, стану збереження та часу створення старожитності.

16 липня, неділя 12:00 - 16:00 – Відкрита реставраційна майстерня. Унікальна нагода побачити як складена ікона на склі та поспостерігати за реставраційними процесами під час роботи Ольги Цибко.

16 липня, неділя 13:00 - 14:30 – Кураторська екскурсія від дослідниці та художниці Оксани Романів-Тріски. Запрошуємо тих, хто прагне дізнатися більше про тонкощі та особливості малярства на склі. Для дорослих та дітей.

23 липня, неділя 13:00 - 16:00 – Майстер-клас з іконопису на склі від Оксани Романів-Тріски. Відома львівська художниця поділиться знаннями та прийомами давньої техніки живопису. Учасники створять власну версію народної ікони на склі.

29 липня, субота 18:00 - 19:00 – Кінопоказ документальних фільмів про Гуцульщину. Запрошуємо всіх хто слухає, любить або хоче вперше почути гуцульські співанки. Поспіваємо разом з Діаною Горбань. Орієнтовано на дорослу аудиторію.

30 липня, неділя 15:00 - 17:00 – Зустріч з колекціонерами, друзями Івана Гречка. Огляд видань Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ. Історії про знахідки та приятельство, особисте та суспільне в розрізі колекціонування.

6 серпня, неділя 12:00 – 16:00 – Родинний майстер-клас з іконопису на склі від Уляни Креховець. Запрошуємо сім’ї з дітьми від 10 років творчо провести час разом.

11 серпня, п’ятниця 17:00- 18:00 – Діана Клочко – мистецтвознавиця, кураторка, редакторка, членкиня Міжнародної асоціації арткритиків AICA під егідою ЮНЕСКО прочитає лекцію в просторі виставки про знакових українських художників та художниць, роботи яких присутні в колекції Івана Гречка.

12 серпня, субота 15:00 – 17:00 – Дискусія: “Колекції та колекціонери: поле, гравці, правила”. Модерує Андрій Курочка. Разом із колекціонерами, дослідниками та експертами спробуємо осмислити та проговорити феномен колекціонування, правове поле, механізми та процедури у контексті викликів війни.

13 серпня, неділя 13:00 - 14:30 – Кураторська екскурсія Романа Зілінка. Для тих, хто ще не встиг почути захоплюючі історії про Івана Гречка, харизматичну особистість з чудовим почуттям гумору.

На події можна буде попередньо зареєструватися. Детальніше про захід та його вартість буде в оголошенні на сторінках у Facebook та Instagram. Підписуйтесь та стежте, у програмі можливі зміни.