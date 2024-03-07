Український Відень

У столиці Австрії, Відні, лише нещодавно завершилася велика персональна виставка українського художника Івана Марчука, вже через тиждень у віденському палаці “Бельведер” відкрилася інша велика виставка “У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900-1930 рр.”, а вже наступного дня у Відні відбувся десятитисячний український “Марш світла”. І хоча Австрія, одна з країн, які офіційно займають нейтральну позицію щодо російської війни в Україні, Відень сьогодні український, як ніколи в новітній історії. Через два роки після повномасштабного вторгнення тут чи не щотижня відбуваються великі українські заходи: мистецькі, громадські, молитовні за участю українських громадських організацій, Посольства України в Австрії, Представництва України при міжнародних організаціях, а також австрійських політиків і представників інших держав. Проте, особливо чітко це можна було побачити напередодні і під час других роковин початку повномасштабної агресії. У період 21-26 лютого українських заходів у Відні було так багато, що побувати на всіх неможливо, адже чимало подій відбуваються одночасно. Українці, більшість з яких, прибули до столиці Австрії лише два роки тому, щодня роблять її все більш українською.

Сьогодні у Відні дуже активно діють близько двох десятків українських громадських та інших організацій, які займають громадсько-політичною, культурною та просвітницькою діяльністю. Чимало із них організували активні заходи до других роковин початку повномасштабної російської агресії, які загалом отримали потужний відгук у австрійському суспільстві. У громадських місцях від жителів Відня часто можна було почути у розмовах “друга річниця війни”. Ці події також були активно висвітлені у австрійській пресі. Разом з тим, чимало українських заходів відбуваються у Відні чи не щотижня, частина із них на постійній основі, як наприклад літературні зустрічі LiterAktiv в українській бібліотеці при церкві Св. Варвари.

Перший секретар посольства України в Австрії Уляна Задворняк, розповідає, що більшість українських громадських організацій у Відні, які зараз активно діють, розпочали свою діяльність приблизно два роки тому.

“Ці організації молоді, потужні і активні, і вони були створені і розвинені вже після початку повномасштабної війни. YOUkraine – це благодійна організація, яка займається переважно гуманітарною допомогою для України, організація “Мрія”, що займається соціально-політичними мітингами, організація “Unlimited democracy”, яка і до війни була активною, а зараз також дуже активно діє, і багато інших. Усі ці українські організації зараз стають більш видимими, як в кооперації з нами, так і в співпраці з урядовими структурами Австрії і посольствами інших країн”, – пояснює Уляна Задворняк.

Однією з найбільш знакових подій останнього часу у Відні стала чи не найбільша виставка українського модернізму, яка відкрилася у палаці Бельведер і триватиме до літа. Віденцям показують роботи таких видатних українських митців, як Казимир Малевич, Михайло Бойчук, Олекса Новаківський, Василь Єрмілов, Олександр Богомазов, Олександр Мурашко, Георгій Нарбут та інших. На відкритті виставки були присутні віце-канцлер Вернер Коглер, міністр закордонних справ Александер Шалленберг, посол України в Австрії Василь Химинець. На виставці також показали відеозвернення першої леді Олени Зеленської. На відкриття прибули директори та представники музеїв з України, які ініціювали цю виставку і вже показали її перед тим у Мадриді і в Брюселлі. Уляна Задворняк розповідає, що українські музейники, перші місяці фактично жили у музеях, щоб зберегти експонати і саме тоді в них виникла ідея повезти в рамках виставки видатні твори мистецтва за кордон, щоб зберегти ці експонати від пошкодження під час війни і показати їх світу.

Як зазначила правнучка Олекси Новаківського, Дзвенислава Новаківська, присутність картин художника на виставці в Бельведері є своєрідним подарунком долі, адже у 2022 році в Україні не відбулося відзначення 150 річчя від народження Олекси Новаківського та сторіччя від створення його школи. Тепер картини Новаківського і інших великих українських художників мають змогу побачити європейці. “Важливим є можливість повернення Європі частини себе через українських митців, які співтворити знакову трансформацію мистецтва на переломі століть”, – впевнена Дзвенислава Новаківська.

Інша важлива виставка, яка відбулася у Відні і завершилася у лютому – “Mariupol-Gdańsk: sister cities, sister stories”. Її організувала арт-кураторка Яна Гринів спільно з Польським Інститутом Відня. Відтак, ця виставка із Відня поїхала до Львова, де експонуватиметься у другій половині березня. У Відні на виставці були представлені роботи українських та польських митців, зокрема фотографії зруйнованого війною Маріуполя, та свого часу зруйнованого війною польського міста Гданськ. Виставка завершилася 23 лютого дискусією за участю кураторки, а також директорки Польського Інституту Моніки Шмигель-Турлей та фотографки і журналістки Алевтини Швецової. Алевтина, яка пережила окупацію Маріуполя і змогла вибратися з міста показала у Відні уламок канделябра маріупольського драмтеатру, де від російської бомби загинуло понад 600 осіб. “Перше, що зробили окупанти в Маріуполі, це знесли всі ключові українські культурні пам’ятки”, – згадує Алевтина під час дискусії.

Яна Гринів пригадує, що як кураторка свою першу виставку організувала у Відні у квітні 2022 року у просторі “Барбареум”, що знаходиться при церкві Св. Варвари. З того часу, вона зробила чимало колективних виставок українських художників у різних локаціях Відня, зокрема і виставку “GRAIN: burning issue”, яка розповіла австрійцям про Голодомор в Україні та вкрадене і спалене росіянами українське зерно під час російської війни в Україні. Виставка відбулася у Volkskundemuseum. За словами Яни, українські митці через презентацію української культури виконують одразу два завдання: в довгостроковій перспективі формують правильний імідж України, а в короткостроковій – рятують життя у прямому сенсі, так як зібрані під час таких заходів кошти спрямовуються, зокрема, на закупівлю турнікетів для українських військових.

“Тему зерна було продовжено в наступному проєкті “Vertep with Gareth Jones” (вертеп “Різдво з Ґаретом Джонсом”) – сучасному українському вертепі, за сценарієм авторки українських вертепів Тетяни Шпайхер. У вертепі об'єдналися 9 громадських організацій, що базуються у Відні; письменники, художники, дизайнери, журналісти, економісти, власники бізнесів, дослідники, співаки і просто учні. Костюми підготував концептуальний український бренд одягу Gaeva. Вертеп був поставлений двічі: для міжнародних дипломатів в ОБСЄ та для української громади і міжнародної спільноти в Адміністрації 5-го району Відня 22.01, у День Соборності України”, – говорить кураторка проєкту Яна Гринів.

Вертеп “Різдво з Ґаретом Джонсом” розповідає про те, як британський журналіст, що першим розповів світу про Голодомор вдруге прибуває в Україну на Різдво у 2023 р. і бачить, що нащадки тих українців, які колись пережили Голодомор, тепер захищаючись від російської агресії, сміливо і старанно продовжують вирощувати зерно, а тому спроможні прогодувати не лише себе, а й ті країни, де війни сьогодні немає. Ґарет розповідає про голодомор, який він побачив власними очима і захоплюється теперішньою відвагою українців. Цей вертеп про Голодомор оригінально був написаний українською мовою на прохання української молоді Ванкувера, а відтак перекладений у Відні англійською американсько-австрійським письменником Марком Кленком та мисткинею Ольгою Жмінько. Сьогодні вертеп уже перекладений також польською та іспанською, і найближчим часом очікується переклад німецькою мовою. Як показали останні події, тема українського зерна, яке українці вирощують в дуже складних умовах, попри ракети, артилерійські обстріли і міни, залишається у світі вкрай актуальною, тому вертеп про Голодомор планується показувати у світі і на наступне Різдво щойно перекладеними мовами.

Великою подією у Відні, що стосувалася вже раніше згаданого у тексті Маріуполя, стали покази українського документального фільму, номінованого на Оскар “20 днів у Маріуполі”, автором якого є військовий кореспондент та письменник Мстислав Чернов. Покази відбулися із ініціативи посольства США в Австрії та організації YOUkraine. На прем’єрі у Відні були присутні посол США в Австрії Вікторія Кеннеді і посол України Василь Химинець.

До других роковин повномасштабного вторгнення в Україну до Відня також привезли розстріляну машину швидкої допомоги із Харківської області та інсталяцію зруйнованого ракетою будинку. Цю експозицію, за словами Уляни Задворняк, в рамках засідання парламентської асамблеї ОБСЄ організували Unlimited Democracy та YOUkraine. «Швидку» показували віденцям у різні дні в різних локаціях, таких як Хофбург, Штефанплац та ін.

“Лютий/Два роки війни/ Два роки солідарності”

Ще однією важливою мистецькою подією стало відкриття 20 лютого у галереї Віденської академії мистецтв виставки “Лютий/Два роки війни/ Два роки солідарності”. На виставці представили роботи 20 сучасних українських митців. Захід організувала організація “Офіс Україна”. Кураторки виставки – професорка Академії образотворчих мистецтв Відня Вероніка Дірнгофер та українська галеристка Лізавета Герман.

Як розповідає, учасниця виставки українська мисткиня Елен Літорель, українські митці у Відні розповідають австрійцям найперше про війну в Україні. Вона представила на виставці свою роботу “У мене не було свят…”, український рушник зроблений із газетних вирізок, а також величезну мотанку, зроблену у людський зріст.

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“Я створила рушник за допомогою газетних шпальт, в яких ідеться про дві війни – Першу світову 1914-1918 рр. і нинішню війну росії проти України, яка почалася у 2014 р., а в 2022 р. стала повномасштабною. Я звернулася до теми саме цих двох воєн, оскільки на їхньому прикладі відчула на собі циклічність історії: хроніки моїх предків за батьківською лінією в часи Першої світової війни перестали бути чимось давно минулим, а немов ожили, оскільки в моє життя теж увірвалася війна. Нова війна, яку мало хто міг уявити в Європі в XXI ст.”, – розповідає мисткиня.

За словами, Елен Літорель, “Офіс Україна” займається підтримкою українських митців у Відні з першого дня широкомасштабного вторгнення. “Вони створили середовище для українських художників, ми всі займаємось культурним обміном, вони співпрацюють з багатьма галереями і так сталося, що вони допомогли українським художникам інтегруватися у віденську мистецьку спільноту”, – пояснює Елен Літорель.

Інша українська мисткиня, драматургиня Оксана Маслова, додає, що “Офіс Україна” допомагає художникам також із облаштуванням побуту.

“Ця організація дуже багато всього робить і робить значно більше, ніж видно, бо вони весь час на зв'язку з митцями і намагаються їх максимально підтримувати. Щоб творити мистецтво, то принаймні потрібно мати де жити і де спати”, – зазначає Оксана Маслова.

Ця українська драматургиня відкрила у 2023 році у Відні дитячу драматургічну Лабораторію "Exploring new meanings" і 23 лютого презентувала першу виставу німецькою мовою "X-zehn auf der Suche nach Sinn" (Ікснадцятеро в пошуках сенсів") у віденському театрі Dschungel Wien, а 24 лютого робила поетичний перформанс “Тимчасове життя”, де вона читала вірші українською і англійською мовами, створені за ці два роки повномасштабної війни.

Для багатьох українських митців Відень став і містом, де вони вперше представили свої роботи. Часто перші їхні виставки відбуваються у відкритому просторі “Барбареум”, який організований при церкві св. Варвари, а у квітні 2022 року при цій же парафії відкрилася і українська бібліотека. Саме там 24 лютого відкрилася і досі триває перша виставка харківської художниці акварелістки Ірини Романишин під назвою " Світло надії. В пошуках сенсу". Виставку організувала директорка бібліотеки Оксана Явроська за підтримки о. Тараса Шагала. “Основна ідея – передати світло віри як центральний елемент: від традиційних релігійних моментів до віри в себе. В контексті війни в Україні виставка торкається питань надії, співчуття та подолання проблем і ці зображення є справжніми історіями реальних людей і дітей та їхніх складних емоцій”, – розповідає Ірина Романишин, яка переїхала до Відня через російську війну в Україні. Усі картини виставлені на виставці художниця написала уже в столиці Австрії у студії відомого австрійського архітектора Rupert Zallmann.

Директорка української бібліотеки при церкві Св. Варвари Оксана Яворська переконана, що бібліотека, це не лише місце, де можна взяти українську книгу, а й простір, який об'єднує українців навколо української культури.

“За ці два роки українське культурне життя у Відні дуже змінилося, тому що приїхали чимало нових митців із різних регіонів України, і також активізувалися ті українці, які тут були раніше і започаткували нові проекти, як кураторка Яна Гринів чи Ptashka Art Project. Сама бібліотека працює вже з квітня 2022 р. і ми маємо в в каталозі більше 5 тис книг. Нещодавно ми зробили ремонт і тепер також проводимо різні заходи, мистецькі, творчі, наприклад у нас відбуваються літературні зустрічі LiterAktiv”, – розповідає Оксана Яворська. При цьому, участь українських церков у культурному і громадському житті українців Відня, це тема для окремого тексту, який обов'язково буде.

20 лютого також відбулася презентація книги "Shades of Freedom: notes of Ukrainian women reaching Austria", яка була видана трьома мовами і розповіла історії 27 українок, які опинилися в Австрії після повномасштабного російського вторгнення. Книгу підготували Наталя Андрусяк та Тетяна Симоненко, а видав Zentrum Ukrainischer Forscher:innen (Центр українських дослідників).

Про те, чи не найбільш масовим українським заходом за останній час став Марш світла, організований громадською організацією “Мрія”, який зібрав понад 10 тисяч українців і завершився під парламентом Австрії. Організатор маршу і очільник громадської організації “Мрія” Андрій Каріоті переконаний, що українці можуть і будуть змінювати офіційну позицію Австрії щодо війни в Україні. Для цього, українці запрошують на свої акції депутатів австрійського і європейського парламентів. “Наша цьогорічна акція була спрямована на те, щоб у цьому і в наступних роках Австрія нарешті стала на шлях повномасштабної підтримки України. Присутні на акції депутати європейського парламенту та депутати австрійського парламенту від усіх парламентських фракцій, крім одної, не просто сказали, що вони нас нейтрально підтримують, а чітко вказали на злочини росії, чітко вказали на рішення і те, як вони будуть ті рішення впроваджувати”, – розповідає активіст.

“Мрія” постійно проводить у Відні протести проти російської війни в Україні. Крім того, організація відкрила спорт-центр для українців, а вкінці березня відкриє і власний культурний простір. “Там будуть відбуватися різні культурні події, виставки, інші мистецькі та спортивні заходи, проекти розвитку. Цей центр мав би відкритися 22 березня і там ми будемо показувати українську культуру”, – розповідає Каріоті.

На жаль, обсяг тексту не дозволяє розповісти про всі українські організації та ініціативи Відня, а їх залишається ще чимало, наприклад Domivka, UStream, Пласт, Medienzentrum der Ukrainischen Community, Ukraine House Vienna та інші. Про ці та інші українські ініціативи читайте у наступних матеріалах.