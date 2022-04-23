«Світ Божий як Великдень», - мешканців Франківська запрошують на виставку.

У виставковій залі Івано-Франківської обласної організації НСХУ відкрили ХХІІ Всеукраїнську художню виставку «Світ Божий як Великдень».

«У зв’язку зі складними умовами, що тимчасово стали нашою реальністю було прийнято рішення цьогоріч провести виставку «Світ Божий як Великдень» у Івано-Франківську, місті що прихистило співвітчизників і намагається за будь-яких умов підтримати не лише матеріально, а й духовно» - розповідають організатори виставки.

На виставці експонуються всі види образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Переглянути виставку можна за адресою вул. Незалежності, 53 до 22 травня 2022 року.