«Світ Божий як Великдень», - мешканців Франківська запрошують на виставку.

У виставковій залі Івано-Франківської обласної організації НСХУ відкрили ХХІІ Всеукраїнську художню виставку «Світ Божий як Великдень». 

 

 

«У зв’язку зі складними умовами, що тимчасово стали нашою реальністю було прийнято рішення цьогоріч провести виставку «Світ Божий як Великдень» у Івано-Франківську, місті що прихистило співвітчизників і намагається за будь-яких умов підтримати не лише матеріально, а й духовно» - розповідають організатори виставки. 

 

 

На виставці експонуються всі види образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. 

 

Переглянути виставку можна за адресою вул. Незалежності, 53 до 22 травня 2022 року.

 

23.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Обличчя «большой страны»: російський павільйон Венеційської бієнале
Наталія ФЕДОРИШИН
Історія про будівництво російського павільйону за гроші українця та конфузи, з цим пов'язані. В ній єство росіян всіх часів
22.04.22 | | Минуле
Відбудова України: не піти шляхом модерністів
Йен ҐЕЛ
Зараз є той момент, коли можна переосмислити міське планування, аби майбутнє стало кращим за минуле й Україна перетворилась на одну з найкомфортніших країн для життя.
21.04.22 | | Україна
Моє відчуття війни
Ігор Новицький
Кожен випадок лікування бойової травми очей залишає незгоєне враження. Але є кілька випадків, які ніколи не забудуться
21.04.22 | | Галичина
Орда? Ні, гірше орди
Юрій Винничук
Світ зараз жахається поведінки московитів на окупованих теренах. Але насправді світ давно знав, хто вони такі. Безліч іноземців давно вже все описали
20.04.22 | | Дискурси
Україна скористається із ленд-лізу
Володимир В'ятрович
Як і вісім десятиліть тому, ця допомога може відіграти переломну роль у війні з нацистським режимом. Цього разу – російським нацистським. 
20.04.22 | | Україна
Дерусифікація свідомості
Тарас Радь
Українська нарація міського простору: відповідь на критику Івана Сварника пропозиції з дерусифікації урбанонімів Львова
20.04.22 | | Галичина
Діти війни
Андрій ЛЮБКА
Їм страшно, їм боляче, їм самотньо. Навіть тим, які ще не вміють говорити, бо вони вже всмоктали тривогу з молоком матері
19.04.22 | | Дискурси
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.