У Галичині знову їздитимуть приміські потяги.

Відсьогодні й до 1 серпня Укрзалізниця відновить курсування 46 приміських поїздів територією обслуговування Львівської залізниці, тобто у трьох галицьких областях, а також на Закарпатті, Волині та Рівненщині. Перші з них вирушать у рейси вже 24 липня, решта – завтра й наступного тижня.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

З 24 липня відновлять такі приміські поїзди:

№ 6109 Львів — Мостиська-2 09:00-11:03;

№ 6112 Мостиська-2 — Львів 16:42-19:05;

№ 6437 Коломия — Івано-Франківськ 21:05-23:00;

№ 6452 Коломия — Заліщики 08:30-11:38;

№ 6451 Заліщики — Коломия 12:39-15:38;

№ 6441 Коломия — Рахів 09:05-13:22;

№ 6442 Рахів — Коломия 14:22-18:18;

№ 6092 Львів — Здолбунів 10:08-14:31;

№ 6093 Здолбунів — Львів 09:30-13:19;

№ 6204 Тернопіль — Підволочиськ 09:19-10:35;

№ 6207 Підволочиськ — Тернопіль 18:19-19:33.

З 25 липня:

№ 6021 Львів — Сянки 09:25-13:50;

№ 6022 Сянки — Львів 14:50-19:30;

№ 6187 Львів — Мукачево 09:07-15:08;

№ 6506 Мукачево — Стрий 16:06-19:50;

№ 6042 Львів — Тернопіль 08: 39-11:35;

№ 6045 Тернопіль — Львів 16:30-19:36;

№ 6438 Івано-Франківськ — Коломия 05:35-07:50;

№ 6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче 08:23-10:20;

№ 6404/6403 Яремче — Івано-Франківськ 17:04-19:00.

З 27 липня:

№ 6008 Трускавець — Львів 05:46-08:20.

До 1 серпня буде відновлено курсування таких поїздів:

№ 6062 Львів — Ходорів 09:05-11:18;

№ 6067 Ходорів — Львів17:15-19:37;

№ 6051 Стоянів — Львів 04:58-07:30;

№ 6052 Львів — Стоянів 09:40-22:13;

№ 6081 Ходорів — Стрий 05:54-07:00;

№ 6086 Стрий — Ходорів 20:20-21:30;

№ 6132 Самбір — Стрий 04:46-07:20;

№ 6135 Стрий — Самбір 17:58-20:03;

№ 6131 Стрий — Самбір 05:25-07:38;

№ 6136 Самбір — Стрий 17:15-19:30;

№ 6001 Рава Руська — Львів 04:43-06:52;

№ 6006 Львів — Рава Руська 20:45-23:00;

№ 7001 Львів — Мукачево 07:15-11:29;

№ 7002 Мукачево — Львів 15:56-20:08;

№ 6123 Львів — Шкло 17:23-18:48;

№ 6124 Шкло — Львів 19:00-20:28;

№ 6370 Стоянів — Ківерці 04:10-07:20;

№ 6369 Ківерці — Стоянів 20:52-23:52;

№ 6323 Олевськ — Сарни 04:00-06:19;

№ 6326 Сарни — Олевськ 20:31-23:52;

№ 6341/6342 Сарни — Здолбунів 06:29-09:20;

№ 6519/6520 Мукачево — Ужгород — Сянки 08:25-10:32/10:40-13:40;

№ 6565/6566 Сянки — Ужгород — Мукачево 14:05-17:05/17:15-19:14;

№ 6576 Батьово — Солотвино 07:30-12:40;

№ 6593 Солотвино — Батьово 17:12-23:10.

Під час подорожей обов’язковим є використання засобів індивідуального захисту. Залізничники попереджають, що в разі виявлення порушень муситимуть викликати працівників поліції.

Як нагадали в Укрзалізниці, призначення приміських поїздів здійснюють відповідно до ухвалених рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.