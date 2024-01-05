Залізничний рейс Варшава – Львів не курсуватиме кілька днів.

Рейс Варшава – Львів через хабову станцію Рава-Руська не відправлятиметься з Варшави 22 та 23 січня і, відповідно, зі Львова - 23 та 24 січня. Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Для технічних робіт по рухомому складу SKPL беремо два дні паузи у курсуванні рейсу Варшава – Львів через хабову станцію Рава-Руська. З Варшави поїзд не відправлятиметься 22 і 23 січня, а з України відповідно – 23 і 24 січня", – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що на ділянці Рава-Руська – Варшава поїзд з перших днів курсування тримає високу планку популярності та заповнюється на близько 90%.

"Ці дві доби планових ремонтних робіт по завершенню пікового періоду зимових перевезень дозволять польському перевізнику забезпечити гарантовану якість та безпеку власних вагонів", – пояснили в УЗ.

Нагадаємо, що залізничне сполучення Львів-Варшава-Львів почало діяти 15 жовтня минулого року. У Рава-Руській пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно. З польського боку на рейсі працюють поїзди групи SKPL.