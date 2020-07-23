Віталієві Шабуніну спалили будинок.

Керівникові антикорупційної організації "Центр протидії корупції" Віталієві Шабуніну минулої ночі підпалили будинок.

Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці у Facebook. На знимках видно, що вогонь знищив дах дому, а полум'я палало і всередині.

"Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", – написав Віталій.

Шабунін запросив журналістів до свого будинку на київській Русанівці: "Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів".

Віталій Шабунін певен, що йдеться саме про підпал, а версію з вибухом газу відкидає: два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в оселі.

Журналістка-правозахисниця Ольга Решетилова зазначає, що липень 2020 року за масштабами переслідування активістів дорівнявся з 2018 роком, коли було скоєно замах на Катерину Гандзюк.

"Ми перевершили антирекорд літа 2018 року. У липні 2020-го ми фіксуємо по 3–4 напади/пошкодження майна/загадкові смерті активістів щодня. Нагадаю, липень 2018-го завершився нападом на Катерину Гандзюк", – написала Решетилова у Facebook.

Пані Ольга констатувала, що з того часу в жодному кримінальному провадженні суспільство не побачило ефективного розслідування. "Натомість Володимир Зеленський, який робив гучні заяви про розслідування нападів на активістів під час своєї передвиборчої кампанії, залишив на посаді Авакова. Людину, яка несе безпосередню відповідальність за ту небезпеку, в якій опинилося громадянське суспільство в Україні. І призначив на посаду Венедіктову, яка демонструє відверту зневагу до активістів і підтримує саботаж розслідувань. Все це супроводжується інформаційними кампаніями проти громадянського суспільства з боку проросійських та деяких олігархічних медіа", – обурилася Решетилова.