Голову карельського «Меморіалу», історика Юрія Дмитрієва засудили на 3,5 роки.

М’який вирок став наслідком шаленого міжнародного тиску.

Петрозаводський міський суд у середу, 22 липня, засудив історика Юрія Дмитрієва до 3,5 років колонії суворого режиму. Про це повідомив адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв з покликом на слова судді. Вирок оголосили в закритому режимі без родичів, активістів, які підтримували історика протягом усього процесу, і журналістів. Всі вони зібралися біля будівлі суду.

Прокуратура просила призначити Дмітрієву 15 років позбавлення волі. За словами Ануфрієва, Дмитрієва визнали винним в насильницьких діях сексуального характеру щодо малолітньої адаптованої доньки. Водночас історик виправданий за статтями про виготовлення порнографії і зберігання зброї. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. З урахуванням того, що історик провів у слідчому ізоляторі вже понад три роки, він повинен вийти на волю в листопаді 2020 року.

Стаття, за якою засуджено Дмитрієва, передбачає мінімальний термін покарання від 12 років позбавлення волі. Але суд використав 64-ту статтю Кримінального кодексу, яка дозволяє призначати м'якше покарання, ніж передбачено, за наявності виняткових обставин. Сам Дмитрієв звинувачення категорично відкидає. Правозахисники впевнені в сфабрикованість справи.

Очевидно на такий крок російський суд пішов під шаленим міжнародним тиском. Звільнення Дмітрієва вимагали як представники західних держав так і багатьох міжнародних організацій. На початку квітня Євроунія закликала російську владу звільнити історика з СІЗО через стан здоров'я та його вік. Відкритий лист президенту Росії Володимирові Путіну з проханням втрутитися в справу підписали понад 100 вчених, правозахисників і політиків зі США і європейських країн.