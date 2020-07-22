Харківський спільник луцького терориста пішов на співпрацю зі слідчими.

 

У Харкові поліція затримала можливого спільника луцького терориста Максима Кривоша. Перед затриманням він встиг отримати пакунок з Волині.

 

 

Як повідомляється на сайті Нацполіції Харківської області, під час огляду в будинку чоловіка поліцейські вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 та шість запалів типу УЗРГМ до них, три учбово-імітаційні запали, два пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї. 

 

Харківське видання 057.ua повідомило, що перед затриманням чоловік встиг отримати пакунок, відправлений Кривошем. 

 

"СБУ отримала інформацію, що з Луцька до Харкова нині затриманий терорист відправив посилку. Відправив особисто. Швидко встановили одержувача і зайшли до нього в квартиру на обшук", – ідеться у новині.

 

 

Як заявив на брифінгу начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж, чоловік також міг привезти зброю зі зони проведення АТО.

 

"Що в ході слідства було встановлено? Що громадянин у 14–15 роках займався волонтерством в зоні АТО і звідти привіз зброю. Слідством… висунуто ряд версій про надходження зброї, зберігання зброї й причетності даної особи до інших злочинів на території Харківської області, так і на території України", – заявив начальник управління, згідно з повідомленням "Суспільного"

 

"Ми розглядаємо версію... канал надходження зброї – це чи посилка, чи самопривіз, чи хтось привіз…" – додав він.

 

Чи причетний харків'янин до злочину в Луцьку, слідство ще перевіряє. "Стосовно Максима Кривоша, цим питанням юридично і законно займається СБУ", – сказав представник поліції.

 

22.07.2020

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