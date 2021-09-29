СБУ завершила розслідування у "справі Семенченка".

 

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, основним фіґурантом котрого є колишній народний депутат України Семен Семенченко, засновник добровольчого батальйону "Донбас". Загалом у справі проходить дев'ятеро осіб.

 

 

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

 

Провадження велося за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч.2, ч.3 ст.260 – створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності; ч.2 ст.258 – терористичний акт; ч.1 ст.263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; ч.2 ст.333 – порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

 

Фіґуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування.

 

На початку 2021 року СБУ повідомила про припинення діяльності не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування – так званої "приватної військової компанії". У спецслужбі дійшли висновку, що її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

 

Семена Семенченка, а разом із ним колишнього бійця батальйону "Донбас" Євгена Шевченка, вважають організатором групи.

 

29.09.2021

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