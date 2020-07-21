Діджитальність, лінійність і графічність – BookForum змінив імідж.


27 Львівський міжнародний BookForum представив офіційну айдентику та постер фестивалю, над якими працювала команда Element Agency. Основним кольором цьогорічного форуму є синій – один із найбільш поширених кольорів у вебі, також в оновленій ілюстрації втілено ті зміни, які чекають на форум цього року.

 

Фото: facebook.com/ElementAgencyUa

 

«Загальна стилістика цьогорічного BookForum – це максимальна відкритість, комунікабельність та діджитальність. Замість звичних офлайн-івентів спостерігатимемо за фестивалем вдома, за допомогою гаджетів, що ми й намагалися втілити в оновленій айдентиці. Брендинг BookForum побудований на лаконічних і чітких лініях, які зручно трансформувати. Кольорове рішення ми зробили доволі яскравим, обравши невелику, втім акцентну палітру», – розповіли в Element Agency.

 

Основним кольором зробили синій, адже він є одним із найбільш поширених кольорів у вебі. А також, як вважають розробники айдентики, якнайкраще символізує зміну цьогорічного фестивалю – діджиталізацію. Також додали зображення «мережі» й «перемикача», які символічно втілюють таку зміну.

 

З огляду на те, що Форум видавців відбуватиметься в онлайні, ілюстрацію в агенції вирішили зробити більш лінійною та лаконічною, щоб вона доречно поєднувалася в композиції разом з іншими елементами – іконками, паттернами тощо та гармонійно адаптувалася під будь-який формат. Як додали розробники, такий тип ілюстрацій легко трансформувати та зручно використовувати у роботі з веб-ресурсами або у створенні поліграфічної/сувенірної продукції.

 

Фото: facebook.com/lviv.bookforum

 

Нагадаємо, Львівський міжнародний 27 BookForum, який триватиме у Львові 16–20 вересня, вперше пройде в онлайн-форматі. Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

21.07.2020

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