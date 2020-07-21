В Івано-Франківську з 1 серпня зміниться вартість проїзду в комунальному транспорті.



Від 1 серпня в Івано-Франківську запроваджують нові тарифи та способи оплати проїзду в комунальному громадському транспорті. Зокрема, вартість готівкової оплати проїзду зросте з нинішніх 4 до 6 гривень. Відповідне рішення увалив виконком міської ради.

Проте у міському комунальному транспорті можна буде проїхатися й дешевше – скориставшись електронними способами оплати проїзду.

Так, проїзд за новою транспортною карткою «Галка» залишається на рівні 4 грн. Транспортну картку «Галка» можна придбати у газетних кіосках міста та до 1 серпня у водіїв комунального транспорту.

Студентська «Галка» передбачатиме пільгову оплату – 2 грн, а учнівська «Галка» буде безкоштовною. Студентська й учнівська картки будуть іменними, їх видаватимуть навчальним закладам відповідно до реєстрів.

Якщо ж пасажир скористається іншими способами електронної оплати проїзду, а саме SMS-оплата, QR-оплата та Bluetooth-оплата, інструкції до яких розміщені у транспортних засобах, то поїздка обійдеться у 5 гривень.

Також 5 грн коштуватиме оплата звичайною безконтактною банківською карткою, якою можна буде скористатися в терміналі оплати безпосередньо в автобусі чи тролейбусі.

Усі ці зміни стосуються лише комунального міського транспорту, вартість проїзду у приватних маршрутних таксі Івано-Франківська залишається незмінною – 6 гривень.