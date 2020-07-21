У центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із 20 заручниками.

У центрі Луцька чоловік захопив автобус із двадцятьма заручниками. Згідно з інформацією, котру отримали правоохоронці, він має при собі вибухівку та зброю.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції Волинської області.

В області введено оперативний план "Заручник". Територію центру перекрили. На місті працюють усі служби поліції.

Як пише видання "Волинь Post", на автобусі є сліди обстрілів: у вікнах транспортного засобу видно отвори.

Керівник волинської поліції Юрій Крошко заявив, що правоохоронці намагаються довідатися вимоги. Чоловік заявляв у twitter'і, що воює зі "системою" – але поліція наразі не може зрозуміти, про що саме йому йдеться. "Чоловік захопив автобус із заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер". Наразі моніториться ця соцмережа. Зрозумілих вимог не висвітлено, просто загальні фрази, загальне невдоволення якось системою. Не вказує якою. Вивчаємо, телефонуємо. Він піднімав трубку, зараз поки черговий раз не взяв, щоб уточнити ці вимоги", – розповів Крошко.

У своєму інтернет-зверненні (російською мовою) чоловік, що назвався Максім Плохой, стверджує, що "держава – це перший терорист". Він висунув вимогу, аби очільники судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, політики записали заяви про те, що вони – "терористи в законі".

Чоловік каже, що заклав вибухівку і в інших місцях; погрожує детонацією. Він ставить завдання заручникам зв’язатися зі ЗМІ, люди через родичів знаходять контакти і передають йому трубку.

Він вбраний у берет, подібний до того, що на відомій знимці Че Гевари. В інтернеті за авторством Максіма Плохого є книга «Философия преступника» («Філософія злочинця»). "Волинські новини" стверджують, що справжнє ім'я злочинця Максим Кривош, що він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі і саме там написав цю книгу на 560 сторінок. Повідомляють, що він родом із Луцька, батько працював у політехнічному інституті, а мама загинула в ДТП на Світязі. Також у нього в Луцьку проживає брат. Прописаний він офіційно в Дубно, оскільки він там наче одружився. Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, що його знають, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.

Натомість Антон Геращенко оприлюднив офіційну інформацію про нього: "Підозрюваним у захопленні заручників є громадянин України Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уродженець селища Гай, Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий, відбував покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння ряду тяжких злочинів. 17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області засудив Кривоша за ст.142 ч. 2 (Розбій), ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин). Через 11 років, 07.11.2005, Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив йому вирок за ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)."



У же своїй книзі чоловік пише, що:



– Ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв’язкам батька справу закрили.



– Навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.



– Був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині.



– Після першого шестрічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки.

Очільник поліції Юрій Крошко сказав, що чоловік, згідно з попередніми оцінками, перебуває в притомному стані. "Судячи з голосу, він не є п‘яним. Інформації про те, що це воїн АТО немає", – заявив поліціянт.

У Нацполіції повідомили, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, має психічні розлади й нещодавно перебував на обліку у психіатра.





Як пишуть "Волинські новини", автобус здійснював рейс маршрутом Берестечко-Краснилівка. Як заявив Крошко, "громадський транспорт зазнав захоплення", коли виїжджав із Луцька.

Наразі до центру Луцька звозять важку військову техніку. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події. На подію відреагував і президент Зеленський, вказавши, що тримає ситуацію на контролі.

(новина доповнюється)