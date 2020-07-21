Зеленський призначив Пристайка послом до Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

"Призначити Вадима Пристайка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", – йдеться в указі Президента.

Іншим указом Зеленський звільнив з посади посла Наталію Галібаренко.

Нагадаємо, Вадим Пристайко приєднався до команди Володимира Зеленського невдовзі після його перемоги на президентських виборах. Спершу очолював зовнішньополітичний керунок в Офісі президента, а після формування уряду партією "Слуга народу" отримав портфель міністра закордонних справ. В уряді Дениса Шмигаля Пристайко зайняв посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, але в червні Верховна Рада його звільнила, призначивши Ольгу Стефанішину.