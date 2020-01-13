Пристайка не задовольнить покарання лише рядових солдатів за PS752.

 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає покарати всіх осіб, причетних до збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Офіційний Київ не задовольнятиме покарання рядових виконавців.

 

Про це голова українського МЗС заявив у інтерв'ю аґенції Reuters.

 

 

"Те, чого нам не треба, що буде названо якогось солдата дуже низького рівня і сказано, що саме ця людина натиснула на кнопку... Це відповідальність уряду Ірану", – наголосив Пристайко.

 

"Ми мусимо докопатися, хто віддав наказ, хто натиснув кнопку... Всі ці люди мають бути покарані", – зазначив міністр.

 

Пристайко наголосив, що основна роль у розслідуванні мусить належати українським слідчим: багато хто з них має досвід участі у справі щодо збиття малайзійського літака рейсу MH17 у липні 2014 року над Донецькою областю.

 

Голова МЗС заявив, що українська сторона наполягає на тому, аби українські спеціалісти провели повне вивчення записів "чорних скриньок". Вадим Пристайко сказав, що офіційний Київ хоче отримати доступ до самописців якнайшвидше, але наразі не має інформації про те, коли це відбудеться.

 

Пристайко сказав, що, згідно з попередніми даними українських фахівців, останнє, що говорили пілоти в кабіні, – "на борту все добре, перемикаюся на автопілот".

 

Міністр закордонних справ обурений тезою, буцімто український "Боїнг" виявився підозрілим для іранської ППО через те, що відхилився відж маршруту: Пристайко пояснив, що літак зійшов на манівці саме внаслідок влучання ракети, і тоді він уже гинув.

 

13.01.2020

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