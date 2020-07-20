У Чорному морі розпочалися навчання Sea Breeze.

 

В акваторії Чорного моря стартували українсько-американські навчання Sea Breeze. Цього року вони відбуваються вже вдвадцяте. Через коронавірус обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

 

Про це йдеться у повідомленні інформаційної аґенції "Арміяінформ".

 

 

"Цьогорічні українсько-американські навчання Sea Breeze розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу. Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника. Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури", – зазначено в повідомленні.

 

Зі слів командувача Військово-морських сил України контрадмірала Олексія Неїжпапи, основне призначення Sea Breeze – це підтримка стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

 

Згідно зі задумом Командування національного військового флоту, під час навчань корабельно-катерні тактичні групи українських ВМС мають набути необхідного рівня взаємосумісності, бойових та оперативних спроможностей діяти у взаємодії з кораблями Альянсу.

 

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань із боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

 

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У них запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.

 

Усього до Sea Breeze-2020 планують залучити приблизно 2 тисячі осіб із дев’яти країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військовики Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

 

Командувач 6-го Флоту ВМС США віцеадмірал Юджин Блек наголосив, що навчання Sea Breeze є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи.

 

20.07.2020

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