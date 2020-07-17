На Івано-Франківщині помер 53-річний священник родом зі Львівщини.

 

Сьогодні, 17 липня, на 54-му році життя та 19 році священничого служіння помер священнослужитель Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ о. Володимир Палієнко. Про це повідомили на сайті архиєпархії.

 

 

Отець Володимир Палієнко народився 8 червня 1967 року в Рудках Самбірського району Львівської області. Після закінчення місцевої середньої школи навчався в Львівському музичному училищі. Після військової служби в армії, 1997 року, вступив спершу до Перемишльського Теологічного інституту, а потім перевівся на навчання до Івано-Франківського Катехитичного Духовного інституту (нині – Академія святого Івана Золотоустого). У лютому 1999 р. вступив до Місійного Товариства св. Апостола Андрія.

 

Дияконські свячення отримав 30 листопада 2001 р., а ієрейські – 1 грудня 2002 р. з рук світлої пам’яті Владики Софрона Мудрого. З 2003 року здійснював душпастирське служіння для українців греко-католиків в Естонії (Таллінні й Тарту), а також служив у Іспанії. Останнім місцем служіння було село Лужки Долинського району.

 

 

Отця Володимира Палієнка похоронять у його рідних Рудках на Самбірщині завтра, 18 липня. О 13:00 відбудеться Чин священичого похорону. Парастас за померлим відслужать також у Рудках сьогодні о 19:00.

17.07.2020

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