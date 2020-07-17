Біля кордону на Львівщині затримали трьох сирійців-нелегалів


Оперативники СБУ затримали на Львівщині трьох громадян Сирії, коли ті намагалися нелегально перетнути державний кордон біля КПП "Краковець". Водночас у селищі Рудно біля Львова співробітники СБУ затримали організаторів каналу – трьох громадян Туреччини, – повідомили в УСБУ у Львівській області.

 

 

Як уточнили у Прокуратурі Львівської області, йдеться про сестру, брата і їхнього кузена із Сирії, які прямували до ЄС через українсько-польський кордон. Перетнути кордон із сусідньою Польщею вони намагались у лісомасиві села Буців на Мостищині.

 

 

Відносно незаконних мігрантів оформлено документи для притягнення до адміністративної відповідальності, – повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

Організатора правопорушення затримали на території однієї із АЗС, розташованої обабіч дороги, що веде до державного кордону України з Польщею. Це 35-річний громадянин Туреччини, який легально проживає у Львові. За даними слідства, за незаконний перетин українсько-польського кордону іноземець вимагав із кожного «подорожувальника» по 3000 євро. Наразі його дії кваліфіковано за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Прокурори готують для нього підозру.

 

Щодо інших двох затриманих громадян Туреччини, то наразі перевіряють хїх причетність до злочину, тривають слідчі дії.

 

За вчинення злочину фігурантам може загрожуватиме до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

17.07.2020

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