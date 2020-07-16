У львівському аеропорту тепер можна зробити тест на коронавірус.



У Міжнародному аеропорту "Львів" відсьогодні можна здати матеріал для проведення ПЛР-тесту, аби достроково припинити самоізоляцію. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

«Ми розпочали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, що перетнули державний кордон. Сьогодні, 16 липня, 23 пасажири, які прилетіли з Лондона до Львова, виявили бажання зробити ПЛР тести в аеропорту. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин», – зазначено в повідомленні.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Пункт забору матеріалу в аеропорту встановила лабораторія «Унілаб». Оплатити тест можна тільки через інтернет-сторінку лабораторії, а результат дослідження надійде уже через 24 години. Ціна ПЛР-тесту – 1500 грн, хоча ще кілька днів тому була на 150 гривень меншою.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

На сайті лабораторії міститься інструкція щодо того, як пройти ПЛР-тестування для припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також у лабораторії зазначають, що проводять тестування на SARS-CoV-2 (COVID-19) згідно з рекомендаціями ВООЗ, для аналізу беруть мазок з носа або рота людини. Тестування проводять за процедурою, затвердженою МОЗ України.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Зазначимо, днями у МОЗ України розробили алгоритм припинення самоізоляції для осіб, що повернулися в Україну з країн так званої «червоної» зони. Нагадаємо, у разі повернення з цих країн людина мусить пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши в себе додаток “Дій вдома”. Тепер за бажанням можна також пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. У разі негативного тесту самоізоляція припиняється.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

«У разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР: лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України; дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома»; про можливість припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу «Дій вдома» – пояснили на сайті Центру громадського здоров’я України.

Щодо переліку лабораторій, які можуть проводити таке ПЛР-тестування, то у Львівській області це: ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», ТЗОВ НМДЦ "АСТАР", ДЦ "Медіс", МЦ ПП "ПрімаМЕД", ПП ПСМЛ "Ескулаб", ТзОВ "УНІЛАБ", Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Аби мандрівникам було зручніше пройти таке тестування, в аеропортах України встановили відповідні пункти збору матеріалу для тестування. У Львівському аеропорту є лише пункт лабораторії «Унілаб».