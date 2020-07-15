Блаженніший Епіфаній у Львові вшанував захисників України.



Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній сьогодні у Львові разом із міським головою Львова Андрієм Садовим і головою ЛОДА Максимом Козицьким вшанували пам’ять новітніх Героїв на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Фото: facebook.com/lviv.adm

«Сьогодні відбувається мій архіпастирський візит на Львівщину – ми будемо звершувати Божественну Літургію на Святій Горі на Золочівщині. Але мені було цікаво прийти сюди, на Меморіал, тому що я не вперше тут – я був на цьому прекрасному місці вшанування пам’яті наших Героїв Небесної Сотні до відкриття. Я мав запрошення на відкриття, але тоді в мене не було можливості бути тут. Тому зараз, коли перебуваю у Львові, я вирішив, що таке місце потрібно відвідати, щоб віддати шану нашим Героям, завдяки яким без зброї в руках Україна обрала шлях європейського розвитку. І зараз ми повинні надалі рухатися цим шляхом і пам’ятати про ці жертви, які були покладені на вівтар нашої незалежності», – сказав Блаженніший Епіфаній.

Фото: facebook.com/lviv.adm

Він наголосив, що ми повинні шанувати й ніколи не забути про подвиг наших новітніх героїв, завдяки якому зараз рухаємося «в напрямі розбудови демократичної, незалежної європейської України».

Зі Львова Блаженніший Епіфаній вирушить у Золочівський район, де сьогодні відзначають храмовий празник у монастирі Положення ризи Діви Марії.