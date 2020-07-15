Блаженніший Епіфаній у Львові вшанував захисників України.

Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній сьогодні у Львові разом із міським головою Львова Андрієм Садовим і головою ЛОДА Максимом Козицьким вшанували пам’ять новітніх Героїв на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Фото: facebook.com/lviv.adm
«Сьогодні відбувається мій архіпастирський візит на Львівщину – ми будемо звершувати Божественну Літургію на Святій Горі на Золочівщині. Але мені було цікаво прийти сюди, на Меморіал, тому що я не вперше тут – я був на цьому прекрасному місці вшанування пам’яті наших Героїв Небесної Сотні до відкриття. Я мав запрошення на відкриття, але тоді в мене не було можливості бути тут. Тому зараз, коли перебуваю у Львові, я вирішив, що таке місце потрібно відвідати, щоб віддати шану нашим Героям, завдяки яким без зброї в руках Україна обрала шлях європейського розвитку. І зараз ми повинні надалі рухатися цим шляхом і пам’ятати про ці жертви, які були покладені на вівтар нашої незалежності», – сказав Блаженніший Епіфаній.
Фото: facebook.com/lviv.adm
Він наголосив, що ми повинні шанувати й ніколи не забути про подвиг наших новітніх героїв, завдяки якому зараз рухаємося «в напрямі розбудови демократичної, незалежної європейської України».
Зі Львова Блаженніший Епіфаній вирушить у Золочівський район, де сьогодні відзначають храмовий празник у монастирі Положення ризи Діви Марії.
15.07.2020
Для довідки:
Свята Гора розташована між селами Білий Камінь та Ушня в Золочівському районі Львівщини. На її вершині 6 вересня 1948 року три дівчинки та юнак стали свідками появи Божої Матері, а відтак на горі забило джерело. Оскільки ця місцевість розташована далеко від головних шляхів і на тому терені активно діяли загони УПА, по війні радянська влада була тут досить слабкою. Тож віруючим вдалося побудувати на Святій Горі каплицю, до якої почали приходити сотні прочан.
У часи переслідувань Церкви комуністичним режимом, 28 серпня 1972 року каплицю, грот і джерело було знищено.
Наприкінці 1989-го парафіяни та священик села Ушня о. Мар'ян Балаш, які перші на Золочівщині перейшли у відроджену УАПЦ, відновили дерев'яну капличку. Джерело знищували декілька разів, проте вода все одно знаходила свій витік. 2002 року біля нього спорудили криницю, де вірні можуть набрати цілющої води.
З 2002 року розпочалося будівництво літнього (відкритого) храму Положення Ризи Пресвятої Богородиці. Того ж року розпочато будівництво монашого дому. У співслужінні понад 120 священиків Львівської та Рівненсько-Волинської єпархій новозбудовану церкву освятили 15 липня 2008 року – в день престольного празника та 10-ту річницю проведення піших прощ.
З 2010 року розпочато роботу щодо перенесення церкви св. Онуфрія зі с. Біскувич Самбірського району, збудованої у 1774 р. Після впорядкування та ремонтних робіт храм освятили 10 жовтня 2012 р. єпископат і духовенство Львівської та Тернопільської єпархій.
З 1999 року до цього місця розпочалися піші прощі зі Львова. Першу святу Літургію очолив Святійший патріярх Київський і всієї України УАПЦ Димитрій. Відтоді відбувалися щорічні відправи. 1 червня 2014 року організовано також першу дитячу прощу, на яку прибули представники п'яти львівських парафій: Успення Богородиці, Успення праведної Анни, Покрови Богородиці (р-к "Південний"), Вмч і ціл. Пантелеймона (храм при 8-мій лікарні) та Рвн. ап. Володимира Великого (м. Львів-Винники).