Посла викликали до МЗС Вірменії через заяви про конфлікт із Азербайджаном.

Міністерство закордонних справ Вірменії запросило посла України Івана Кулебу для пояснень через заяву офіційного Києва щодо конфлікту з Азербайджаном. Посла прийняв заступник міністра закордонних справ Шаварш Кочарян.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Вірменії.

Шаварш Кочарян представив українському дипломату оцінку МЗС Вірменії щодо заяви МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні.

В ході зустрічі заступник міністра закордонних справ також розповів послу про «розпочаті азербайджанськими збройними силами з 12 липня порушення режиму припинення вогню» на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, а також про «послідовні цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури і мирного населення» з боку Азербайджану.

Напередодні МЗС України висловило глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням ситуації на азербайджано-вірменському кордоні, результатом чого стало здійснення 12 липня артилерійських обстрілів на Товузькому напрямі.

«Закликаємо сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради безпеки ООН №№ 822, 853, 874 та 884, ухвалених у 1993 році», - йшлося у коментарі.

Ураїнська сторона виступила за політичне врегулювання ситуації «на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах».

Як нагадує інформаційна аґенція УНІАН, 12 липня на азербайджано-вірменському кордоні спалахнули бойові дії, були людські втрати.

Згідно з даними оборонного відомства Азербайджану, територія країни була обстріляна з артилерійських установок, що й спричинило бойові дії на цьому напрямку. "Підрозділи збройних сил Вірменії з метою захоплення наших позицій на Товузському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону здійснили спробу атаки із застосуванням артилерії. В результаті вжитих заходів противнику було завдано удару, і він був відкинутий назад, зазнавши втрат. В ході боїв двоє військовослужбовців азербайджанської армії загинули і п'ятеро дістали поранення", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

Натомість Міністерство оборони Вірменії стверджує, що група азербайджанських солдатів спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження. Вірменські військовослужбовці відкрили вогонь і ліквідували кількох бійців з іншого боку.