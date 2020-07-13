ВООЗ назвала чотири сценарії поширення коронавіруса в світі.

Голова організації підкреслив, що хворобу ніколи не пізно взяти під контроль.

 

 

На даний момент існують чотири основні сценарії поширення коронавіруса в різних реґіонах світу. Їх назвав голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреєсус. Про це повідомив телеканал CBS News. Він підкреслив, що всі країни схильні до ризику, проте не всі постраждали від коронавіруса в однаковій мірі.

 

За словами керівника ВООЗ, перший сценарій був реалізований в країнах, які були попереджені й обізнані про спалах хвороби. У результаті їм вдалося уникнути глибокого кризового стану. У їхньому числі деякі країни Південно-Східної Азії, Карибського басейну, Африки та Тихоокеанського реґіону.

 

Згідно з другим сценарієм, який спостерігався в багатьох країнах Європи, мали місце масштабні спалахи захворювання. Проте їх вдалося взяти під контроль завдяки вправному керівництву і свідомому населенню, яке дотримується заходів щодо запобігання поширення коронавіруса.

 

Ґебреєсус зазначив, що третій сценарій розгортався в країнах, яким вдалося подолати перший пік спалаху хвороби, проте вони послабили обмеження і тепер змушені боротися з новою хвилею захворювання. При цьому він не назвав країни, де спостерігається такий сценарій.

 

До четвертого сценарію глава ВООЗ відносить Америку, Південну Азію і кілька країн Африки, де спостерігається фаза інтенсивної передачі інфекції. Ґебреєсус при цьому підкреслив, що хворобу ніколи не пізно взяти під контроль.

 

За даними Worldometer на 13 липня, загальна кількість заражених коронавірусом у світі перевищило 13,137 мільйона осіб. Пандемія охопила 188 країн. Найбільш постраждала від SARS-CoV-2 країна – США (число заражених перевищує 3,4 мільйона). На другій сходинці перебуває Бразилія (1,86 мільйона), Індія (906,6 тисячі) виявилася на третьому місці, Росія (733 тисяч) закріпилася на четвертій позиції, випереджаючи Перу (326,3 тисячі). У десятку антирейтингу також потрапили Чилі, Мексика, Велика Британія, ПАР та Іран.

13.07.2020

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