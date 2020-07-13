Covid-19 — насамперед судинна, а не респіраторна хвороба: нові підтвердження з Нью-Йорка.

Формування згустків крові в судинах вже є стандартним симптомом коронавірусної пневмонії. Але нове дослідження американських науковців, опубліковане в журналі EClinicalMedicine, демонструє, що це явище значно масштабніше, ніж досі вважали. Розтини семи пацієнтів, які померли від Covid-19, показали, що згустки крові були не тільки в судинах легенів, а майже в кожному органі померлих: в печінковій, нирковій та серцевій мікросудинних системах. В легенях і в серці були виявлені мегакаріоцити — клітини, з яких утворюються відповідальні за тромби тромбоцити, зазвичай ці клітини є тільки в кістковому мозку, печінці, селезінці, нирках.



Тромбоз в різних органах (аутопсія)

Спочатку коронавірусну пневмонію розглядали як чисто респіраторне захворювання. Однак пізніше почали з'являтися дослідження, що свідчать про судинну симптоматику Covid-19. Опубліковані в квітні результати аутопсії вже першого померлого від коронавірусу в університетської лікарні Цюріха показали, що крихітні згустки і мертві клітини засмітили капіляри легенів, а запалення призвело до розширення кровоносних судин, що постачають органи кров'ю: вірус був націлений на кровоносні судини недужих. Звідси був зроблений висновок: "Covid-19 – це судинна проблема, легені – основне поле бою, але це хвороба кровоносних судин".

Наступна стаття, опублікована в New England Journal of Medicine, показала, що в легенях пацієнтів, які померли від Covid-19, в дев'ять разів більше мікротромбів, ніж у тих, хто хворів на таке респіраторне захворювання, як грип H1N1, а кількість нових кровоносних судин зростала в 2,7 раза швидше.



Каскад пошкоджень при Covid-19

Група бельгійських вчених з Левенського католицького університету виявила, що важливу роль у розвитку важкої форми Covid-19 відіграють ендотеліальні клітини, якими вистелені капіляри та усі інші судини і серце. Атакуючи їх, інфекція викликає зміну кров'яного тиску, утворення тромбів і порушення згортання крові. Це, своєю чергою, провокує запалення в усьому організмі і сприяє розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, відповідального за більшість смертей пацієнтів. Це пояснювало, чому коронавірус так небезпечний для людей з порушеннями кровоносних судин внаслідок таких хронічних захворювань, як діабет, ожиріння чи серцево-судинні хвороби. Коли SARS-CoV-2 потрапляє в легені, то захоплює клітини, які передають кисень в кров, а потім потрапляє в ендотеліальні клітини. Пошкодження цих клітин викликає неконтрольоване згортання крові, а імунітет, своєю чергою, задіює додаткові фактори, що призводить до утворення тромбів. Поступово такі процеси починаються у всьому організмі і блокують кровопостачання життєво важливих органів. В результаті починається запалення, яке може стати для пацієнтів смертельним.



Легеневі тромби

Нове дослідження американських науковців, пояснює його керівник Емі Рапкевич, керівник відділення патології в медичному центрі Нью-Йоркського університету Лангоне, показує, що згустки крові можуть формуватися і в дрібних кровоносних судинах "майже кожного органу".



Мегакаріоцити в серці, нирках, легенях і кістковому мозку.

Вчені виявили ще один несподіваний симптом Covid-19. У різних судинах тіл померлих виявили аномально велику кількість мегакаріоцитів, а найбільше — саме в серці.

Нове дослідження може стати важливим кроком до розуміння патології коронавірусної пневмонії та терапії хворих Covid-19. У наступних роботах вчені планують встановити зв'язок між аномальною циркуляцією мегакаріоцитів і згортанням крові в капілярах.