Хор Львівської опери записав онлайн пісню Мирослава Скорика.

 

46 співаків і співачок хору Львівської національної опери записали онлайн відому пісню Мирослава Скорика «Намалюй мені ніч». Артисти театру присвятили це виконання дню народження композитора: сьогодні, 13 липня, йому виповнилося б 82 роки.

 

 

Виконавці здійснювали запис пісні, перебуваючи на той час у різних куточках України та світу.

 

«Одна наша артистка хору на момент запису перебувала в Австралії, інший хорист – в Хорватії, я здійснював аранжування пісні та проводив репетиційний процес, перебуваючи в Маріуполі, тож творчість Скорика знову об’єднує всіх нас», – наголосив хормейстер Львівської опери Вадим Яценко.

 

Реалізація запису тривала близько тижня. Спершу Вадим Яценко здійснив аранжування пісні «Намалюй мені ніч»; після кількох днів вивчення пісні й онлайн-репетицій було записано 46 окремих відео. У монтажі відео цілісного виконання допомагав київський звукорежисер і хормейстер Ярослав Карпів.

 

«Хор Львівської опери записав саме цю пісню, щоб у такий складний для родини та країни час показати, якою різноплановою є творчість Мирослава Скорика: він був не тільки геніальним класичним композитором, а й фантастичним джазовим виконавцем і автором естрадних творів, які є відомими до сьогодні», – розповів Вадим Яценко. І додав, що такий запис також є можливістю показати, наскільки мультизадачним хоче й може бути хор Львівського оперного театру.

 

Нагадаємо, 1 червня, у віці 81 року, відійшов у вічність композитор Мирослав Скорик – один із найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. Його музика входить до репертуару багатьох українських і закордонних виконавців та колективів і є популярною серед різних поколінь.

 

Фото: dt.ua

 

Мирослав Скорик свого часу був відомим автором естрадних творів: на початку 1960-х років він заснував у Львові ансамбль «Веселі скрипки», що виконував джаз, твіст, популярні пісні, які «ламали» офіціозні штампи радянських масових пісень. Пісня «Намалюй мені ніч» на слова Миколи Петренка з того часу стала надзвичайно популярною.

 

Зі Львівською оперою Скорика пов’язували довгі роки співпраці: перший балет «Каменярі» 28-річного композитора було презентовано на сцені театру ще 1967 року. Згодом у Львівській опері відбулися прем’єри знакових творів Мирослава Скорика – опери «Мойсей» (2001) і балету «Повернення Баттерфляй» (2006).

 

За словами генерального директора – художнього керівника Львівської національної опери Василя Вовкуна, в останні два роки з композитором працювали над створенням балету «Тіні забутих предків» на основі музики до відомого фільму Сергія Параджанова. Львівська опера планує реалізувати цей задум на основі музичних творів Мирослава Скорика.

 

13.07.2020

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