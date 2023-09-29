Львівська філармонія завершує конкурс імені маестро Скорика великим концертом.

Цієї неділі, 1 жовтня, о 18:00 Львівська національна філармонія закликає гостей відзначити нову віху української симфонічної музики на урочистому концерті-нагородженні лауреатів Другого всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика.

На честь корифея новітньої української музики у 2021 році з’явився конкурс, що відзначає здобутки видатної школи геніального Скорика і заохочує композиторів писати більше й краще. Вже вдруге конкурс знайшов своїх переможців — майстерних, амбітних і по-особливому талановитих. Адже написати твір для сольного інструмента та симфонічного оркестру — неабиякий виклик. Тим паче всі твори написані ексклюзивно для цьогорічного змагання, тож вже 1 жовтня ми почуємо, яку музику пишуть молоді автори сьогодні.

Лауреат ІІІ премії Нікіта Іванченко — родом з міста Маріуполь. Його твір «Картини війни» складається з трьох частин, концепції задуму яких лягли у назви: «Травма», «Безумство», «Смерть». Кожна з них має свої унікальні теми, розміри, темпи та принципи розкриття музичної ідеї. Використовується багато відкриттів кінця ХХ століття, таких, як мікрополіфонія, що робить музичний пейзаж кожної «картини» унікальним, а наскрізну тему — неприкриту відразу до війни — відчутною.

Лауреатка ІІ премії Рената Сокачик, знаходячись під аурою творчості відомого українського поета Богдана-Ігоря Антонича, втілила його поезію в музиці для контрабаса та оркестру. Цитати з Антонича визначили програмну основу та структуру композиції, де головний персонаж долає декілька стадій і опиняється у різноманітних емоційних і акустичних станах.

Врешті, твір лауреата І премії конкурсу Юрія Пікуша відображає авторську інтерпретацію пульсу сьогодення з його карколомним розбігом в невідомість. Композитор розповів, що під час написання він «уявив на сцені соліста, оркестр, диригента і спитав себе, яку музику вони могли б зіграти? Що стане результатом їхньої синергії, як поводитиметься обраний матеріал, яка музика найбільш природно витікатиме з можливостей цих інструментів і при цьому резонуватиме з моїм власним світоглядом?» Для Пікуша музика є вищою формою абстракції, яку ніколи не описати словами сповна. Тому й назва концерту, «Concellastra», є грою слів, що по суті й означає «концерт для віолончелі та оркестру».

На концерті прозвучить і музика лауреатки ІІ премії минулої едиції конкурсу Надії Курінної, твір «Emanatio».

А провідником у мікрокосм звучань кожного автора стане Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під орудою відомого польського диригента Вінсента Козловського. Солюватимуть незрівнянні Артем Полуденний, Оксана Литвиненко та Назар Стець. Звісно ж, не обійдеться без вшанування патрона філармонії та конкурсу — на згадку про видатний внесок митця пролунає «Урочиста увертюра» Мирослава Скорика.