У Львівській філармонії відбудеться концерт пам'яті Мирослава Скорика.

У 2023 році одному з найвідоміших у світі українських композиторів, Мирославу Скорику, могло б виповнитися 85 років. У день його смерті, 1 червня, у Львівській національній філармонії відбудеться музична присвята пам’яті легендарного митця. Вшанувати композитора запрошують львівські солісти та відомий колектив “Академія” у філармонії, для якої Маестро став патроном і символом музичного буття. З 2020 року філармонія названа його ім’ям.

Твори, які лунатимуть у цій програмі, наповнені спогадами, молитовністю, схвильованими переживаннями та смутком. Просвітленим, адже врешті нам залишається послання Митця і його творчість. Керівник і концертмейстер “Академії” Артур Микитка розповів про вклад геніального музиканта у долю цього оркестру:

“В історії Львівської музичної академії й власне нашого оркестру Мирослав Скорик відіграв найважливішу роль. Оркестр був створений у 1959 році — він був єдиним камерним оркестром в Україні на той час, а що особливо цінно, він був створений за ініціативою студентів і потім підтриманий професурою. Біля витоків стояли Олександра Деркач, відома українська скрипалька, видатний органіст Арсеній Котляревський, який працював у консерваторії… Оркестр одразу став концертною одиницею. Рівно за рік від його заснування, в грудні 1960 року, відбувся перший концерт оркестру з творів Антоніо Вівальді.

Тоді був такий час, що концерти Вівальді були не такими відомими, поодиноко виданими. Тож будучи студентом, Мирослав Скорик робив для нас оркестрування цієї музики! Так почалася його робота з оркестром. Це був той знаменитий момент, коли виник ВІА “Веселі скрипки”, а Скорик, експериментуючи з джазом, фанком, створив “Не топчіть конвалій”, “Намалюй мені ніч”... Олександра Деркач тоді була нашим художнім керівником.

У 1991 році настала ера Скорика, що обійняв посаду художнього керівника оркестру. Велась дуже активна робота. Він був щасливий, що в нього є колектив, і дуже багато писав для нього. Він відкрив нову сторінку в історії нашого оркестру. Ми почали грати різні транскрипції: це були його п'єси для оркестру, твори Скотта Джопліна, Дейва Брубека. Оркестр надихав його на знамениті п’єси для фортепіано з оркестром. Це і “Нав’язливий мотив”, “У народному стилі”, “Весела прогулянка” — вони досі в нашому репертуарі, з них записані компакт-диски.

У творчості Мирослава Скорика є багато музики, прем'єри якої зіграв саме наш оркестр. Більшість творів програми, яку ми виконаємо 1 червня на присвяту Маестро, ми граємо з початку їхнього життя. Зокрема і зворушливу п’єсу “Memory”, яку композитор присвятив своєму внукові Кирилу”.