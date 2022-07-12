Присвята Маестро! Львівська філармонія запрошує на закриття концертного сезону.

13 липня, у день народження Мирослава Скорика – видатного композитора та патрона Львівської філармонії, відбудеться концерт його пам’яті. Ця подія стане також закриттям 119-го концертного сезону Львівської національної філармонії та філармонійного Академічного симфонічного оркестру. Концерт розпочнеться о 18:00.

У 2022-му минуло вже два роки, як Маестро відійшов у засвіти, залишивши по собі найцінніше – свою музику, яка зараз звучить у всьому світі та слугує вираженням солідарності та підтримки інших країн з героїчним народом України. Ще більш особливою та важливою вона стала і для українців: підтримуючи, лікуючи та допомагаючи у часи жорстокої війни.

Програму філармонійного вечора складуть композиції Мирослава Скорика, двох французьких митців – Моріса Равеля і Клода Дебюссі, та української композиторки Богдани Фроляк.

Концерт №2 для фортепіано з оркестром Мирослава Скорика розпочинається речитативом й ним закінчується, ніби промовляючи з глибини індивідуального вислову. Зміст музики твору не доводиться «додумувати»: завдяки сплетінню фольклорних інтонацій у художній, творчий акт, вона майстерно викликає у свідомості слухача образи й асоціації, близькі кожному українцю. Солюватиме у Концерті піаністка Оксана Рапіта.

Також у програмі вечора слухачі почують Концерт №2 для скрипки з оркестром. Перу Мирослава Скорика належать 10 скрипкових концертів, створених за часовий проміжок у пів сторіччя. Хоч Скрипковий концерт №2 є одним з найменш знаних, втім він неодмінно захопить своїми контрастами: твір поєднує буремність та просвітленість, відчайдушність і меланхолію. Солісткою, яка втілить такі різні настрої, буде скрипалька Лідія Футорська.

Два інструментальні концерти українського митця пролунають поряд з творами Моріса Равеля та Клода Дебюссі. Саме ці автори особливо вплинули на творчу манеру Скорика: він вивчав оркестрове письмо, стилістику та колористичність їхньої музики, а також створив оркестрування окремих творів цих композиторів. У Концертному залі Людкевича прозвучать «Павана на смерть інфанти» Моріса Равеля та «Маленька сюїта» Клода Дебюссі.

Насамкінець, зв’язок пам’яті сьогодення з минулим виникне у події завдяки «Adagio пам’яті Мирослава Скорика» Богдани Фроляк. Вперше твір був виконаний на Відкритті Міжнародного фестивалю «Контрасти» у 2021 році. Він віддає данину Учня Вчителеві та відкриває нові горизонти значення постаті Мирослава Скорика для української культури.

Усі твори програми прозвучать у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Диригуватиме Володимир Сивохіп.

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/myroslav-skoryk-tribute/

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика також запрошує на події та улюблені фестивалі літнього концертного сезону. Анонси та події липня-серпня можна знайти на офіційному сайті Львівської філармонії та у соцмережах.