Ювілей Мирослава Скорика. Львівська філармонія запрошує на концерт.

Львівська філармонія запрошує спільно вшанувати памʼять видатного українського композитора Мирослава Скорика, який народився 13 липня 1938 року, і сьогодні йому могло б виповнитися 85 років.

Мирослав Скорик — це найвідоміший у світі наш сучасник-композитор, чия творчість охоплює як оригінальні симфонічні та оперні полотна, так і екстравагантні мініатюри камерної музики. Він є автором новітнього духовного гімну України — «Мелодії», а також шедевральних «Гуцульського триптиха», «Карпатського концерту» та концертів для сольних інструментів з оркестром.

13 липня, у день уродин Скорика, о 12:00 відбудеться покладання квітів до його могили на Личаківському кладовищі. На пам’ять про маестро лунатимуть твори у виконанні відомої солістки Софії Соловій та Камерного хору «Глорія».

Ввечері о 19:00 цього ж дня у Концертному залі Людкевича відбудеться урочисте закриття ювілейного, 120-го музичного сезону філармонії. Воно матиме благодійну місію, адже всі кошти з продажу квитків установа спрямує на допомогу ЗСУ, а саме на купівлю пікапа для Сьомого прикордонного Карпатського загону.

«Всі події цього сезону пройшли завдяки захисту Збройних Сил України. Тому запрошуємо долучитись до концерту вдячності нашим воїнам та придбати квиток на особливий концерт. Під керівництвом головного диригента оркестру Теодора Кухаря Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії виконає програму, присвячену 85-річчю від дня народження Мирослава Скорика. З вітальним словом традиційно виступить директор філармонії Володимир Сивохіп», –запрошують у філармонії.

Квитки на концерт ще можна придбати за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/closing-120-season/



