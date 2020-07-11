Медведчук не прийшов на суд проти книжки Вахтанга Кіпіані.

Дарницький суд Києва розглянув перший том матеріалів справи за позовом депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані, видавництва Vivat та друкарні "Юнісофт" через книгу "Справа Василя Стуса". Суд призначив наступне засідання на 14 серпня.

Вахтанг Кіпіані приїхав до суду, проте на засідання не пішов. У коментарі "Суспільному" він повідомив: "Я був на першому засіданні суду, засвідчив йому свою повагу і розраховував, що позивач, тобто та людина, яка вважає, що його ділова репутація, честь і гідність якимось чином підважена, буде приходити на судові засідання, щоб захищати, власне, свою честь і гідність. Медведчук жодного разу не прийшов. І, враховуючи, що сьогодні остання нагода його побачити в залі суду – я прийшов. Оскільки його нема, я поспілкувався з людьми, які прийшли мене підтримати, ну і далі вже буде робота адвокатів. Тобто це є чисто юридична історія, в мене немає жодної ролі в цьому процесі. Тобто формально – так, а юридично цим займаються юристи", – розповів пан Кіпіані.

Як зазначає видання "Детектор медіа", під час засідання представники видавництва Vivat попросили стягнути з Віктора Медведчука 300 тисяч гривень за витрати, пов’язані з участю в процесі.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року журналіст Вахтанг Кіпіані повідомив, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук подав проти нього та видавництва Vivat позов про захист честі, гідності та ділової репутації через книгу "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР".

Зі слів Кіпіані, Віктор Медведчук посилається на дев’ять епізодів з книги. Йдеться про наступні цитати:

«...розпинав поета — призначений державою адвокат Медведчук»;

«... Вітє, що виховувався у родині політзасланця ...кажуть — шуцман (шуцман – працівник охоронної поліції Третього рейху)»;

«... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»;

«Адвокати відверто «відбували номер», не забуваючи, правда, здирати гонорари з убитих горем родин…»;

«...шістка комуністичної системи Медведчук…»;

«... син поліцая…»;

«...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»;

«... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...»;

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?».

Раніше Віктор Медведчук здійняв скандал через зйомки фільму «Птах душі», коли стало відомо, що зі сценарію вилучили сцени за участі персонажа на ім’я Віктор Медведчук.