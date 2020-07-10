СБУ викрила закарпатців, котрі закликали до повернення кордонів "Великої Угорщини".

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність групи громадян у Закарпатській області, котрі закликали до відновлення кордонів "Великої Угорщини". Згідно з оцінкою СБУ, дії цієї групи містять ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.110 Кримінального кодексу – зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області", – ідеться у повідомленні спецслужби.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала факт використання представниками іноземних організацій громадянина України для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.

Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовували зловмисники для анкетування, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування повідомили про підозру. Перевіряють інформацію про можливу причетність до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Тріанонський договір – мирний договір, укладений 4 червня 1920 року між союзними державами Антанти у Першій світовій війні та Королівством Угорщина. Угорці погодилися на значні обмеження та втрату територій, у тому числі Закарпаття та всієї Словаччини, на користь Чехословацької республіки. Згодом реакційні сили домагалися скасування Тріанонського договору і повернення втрачених земель до "Великої Угорщини".

У 2018 році тодішня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що Угорщина пішла на загострення стосунків із офіційним Києвом через те, що вона зберігає сильний ресинтемент через Тріанонський договір.

"Розділення Австро-Угорської імперії. Сто років. Це все ж імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося території від Угорщини, і де залишились угорці? Все це болить", – сказала заступниця міністра.