У Львові помер засновник «Кур’єра Галицького»


9 липня 2020 року у Львові раптово помер Мирослав Ровицький – засновник і головний редактор "Кур'єра Галицького", найбільшої польської газети в Україні. Про це повідомили у посольстві Польщі в Україні.

 

Фото: facebook.com/miroslaw.rowicki

 

«З жалем повідомляємо про смерть Мирослава Ровицького, кавалера Лицарського хреста ордена Відродження Польщі, активного діяча "Солідарності", що був репресований комуністичною владою у 1980-х роках, засновника та головного редактора двотижневика "Кур'єр Галицький", найбільшої польської газети в Україні.

 

Мирослав Ровицький зробив багато для налагодження діалогу та польсько-українського порозуміння, включаючи зустрічі в Яремче, які традиційно збирають політиків та дипломатів, а також вчених, журналістів та аналітиків обох країн», – зазначено в повідомленні.

 

Мирослав Ровицький народився 27 жовтня 1953 року. Він є уродженцем Варшави, проте вже понад 20 років мешкав в Україні, де став засновником «Кур'єра Галицького». Зробив чималий вклад у налагодження українсько-польського діалогу: писав статті, ініціював виставки та конференції, інші проєкти, метою яких було зблизити Україну та Польщу. 2015 року отримав Лицарський хрест ордена Відродження Польщі, 2018 року нагороджений орденом «За розбудову України».

 

«Мирослав Ровицький мав авторитет серед поляків в Україні, в українському середовищі та у Польщі. Він мав унікальний дар об’єднувати людей з різними поглядами і нікому не відмовляв в увазі, навіть якщо з кимсь не погоджувався. Він спілкувався з усіма й нікого не відкидав», – згадують про Ровицького його колеги з «Кур’єра Галицького».

 

Співчуття рідним і близьким Ровицького висловили й у Прикарпатському університеті, давнім медіапартнером у реалізації міжнародних масштабних проєктів якого був «Кур’єр Галицький». Зокрема, спільною ініціативою Мирослава Ровицького та ректора вишу Ігоря Цепенди була щорічна українсько-польська зустріч відомих експертів у Яремчі, а «Кур’єр Галицький» 12 років поспіль виступав співорганізатором заходу. Мирослав Ровицький також активно працював над проєктом відродження обсерваторії на горі Піп Іван, а також над проєктом створення Міжнародного центру зустрічей української та польської молоді, який нині будують у Микуличині.

 

 

Фото: facebook.com/konstanty.czawaga

 

Про час і місце поховання Мирослава Ровицького наразі не повідомляють.

 

Для довідки:

 

«Кур'єр Галицький» («Кур’єр Галіційський», пол. «Kurier Galicyjski») визначає себе як незалежну газету поляків в Україні. Виходить двічі на місяць. Засновник і видавець – Мирослав Ровицький, головний редактор – Марцін Ромер. Частина редакції розташована у Львові, частина – в Івано-Франківську.

 

Газету фінансують на кошти Міністерства закордонних справ Польщі за посередництва фундації «Свобода і демократія» (Wolność i Demokracja).

10.07.2020

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