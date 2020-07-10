В Адлері знесли пам'ятник російським солдатам.

Проти його встановлення виступали черкеські й адигейські громадські організації, які вважають геноцидом дії Російської імперії щодо своїх народів у ХІХ столітті.

 

 

В Адлерському районі Краснодарського краю демонтовано пам'ятник російським учасникам Кавказької війни ХІХ століття, проти якого раніше виступали черкеські й адигейські громадські організації. Про це повідомив інформаційний портал «Кавказький вузол» з покликом на голову Краснодарської крайової громадської організації «Адиге Хасе» причорноморських адигів-шапсугів Маджида Чачуха. Адміністрація Адлера визнала, що пам'ятник був поставлений без необхідного погодження та обговорення.

 

«Я вважаю, що це перемога черкеського активізму. Тут відбулася така мобілізація і діаспори теж. Це, може, і не помітно, але було дуже багато звернень. Це важливо не тільки для нас, але і для влади. І в черкеському земляцтві було багато людей, хто з іронією сприймав наші звернення, не вірив, що ми можемо домогтися його демонтажу», — зазначив один з ініціаторів руху за демонтаж пам’ятника Валерій Хатажуков.

 

Пам'ятник під назвою «Монумент подвигу російських солдатів» встановили в Адлерському районі Краснодарського краю першого червня цього року. Архітектурна композиція представляла височину зі зображенням карти форту. Це викликало обурення серед черкесів, чиї предки протистояли Російської імперії в Кавказькій війні.

 

Черкеські організації вважають геноцидом дії Російської імперії щодо свого народу в ХІХ столітті. Тоді частина представників етносу була винищена, частина депортована до Османської імперії. Черкеські активісти назвали встановлення нового пам'ятника в Адлері провокацією.

10.07.2020

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