Зеленський заявив, що підтримує незалежність НБУ, але вимагає послабити гривню.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він підтримує принцип незалежності діяльності Національного банку України. Однак вважає, що через міцний курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

 

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з бізнесменами Чернівецької області, передає ЛІГА.net.

 

 

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства через цей курс і закрилися, – це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа. Усі навколо нам говорили, що у нас незалежний банк. Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України. Але говорили всім, що: "Як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30?" А гривня, ви бачите, яка у нас... Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо. І ви це прекрасно все знаєте", – пояснив Зеленський.

 

Президент не захотів характеризувати відставку голови НБУ Якова Смолія, але зазначив, що всі підприємці "прекрасно розуміють ситуацію".

 

На думку очільника держави, навколо вистачає людей, які "допомагають" Україні. Зокрема, згадав колишню керівницю НБУ Валерію Гонтареву, яка вважає, що МВФ слід висловити офіційному Києву вимогу зберегти незалежний центробанк, пригрозивши призупинити фінансову допомогу Україні.

 

Наостанок Зеленський запевнив, що "вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо".

 

3 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

 

Смолій пояснив прохання про відставку тим, що на нього чинили "систематичний політичний тиск".

 

Згодом Смолій сказав у інтерв'ю LB.ua, що про відставку його попросив Президент Зеленський. Понад те, керівник НБУ обумовлював із керівником держави і дату резиґнації.

 

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкритикував відставку Смолія як невчасну: заява банкіра зірвала операцію з розміщення обліґацій.

 

Але тепер виходить, що втрата всіх "бонусів" – персональна відповідальність Президента, котрий не лише просив Смолія про відставку, а й захищає своє рішення. 

 

09.07.2020

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