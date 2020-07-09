СБУ назвала неприпустимими заяви Гонтаревої про відставку Смолія.

 

Служба безпеки України назвала неприпустимими заяви колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, котра закликала Міжнародний валютний фонд України натиснути на українську владу з метою збереження незалежності НБУ, а також висловила думку, що МВФ міг би зажадати від України дочасного погашення кредитів у випадку відходу від домовленостей.

 

Про це йдеться у заяві на сторінці СБУ у Facebook.

 

 

"У багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має «заморозити» співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні", – заявили у спецслужбі.

 

СБУ закликала "будь-яких експосадовців утриматись від подібних неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави".

 

Нагадаємо, rолишня голова Національного банку України в інтерв'ю виданню Central Banking закликала Міжнародний валютний фонд призупинити платежі в Україну до призначення урядом нового керівника НБУ. "Щоб захистити реформи, які ми провели, МВФ має оголосити, що він не здійснюватиме жодних подальших платежів Україні, якщо Зеленський не призначить голову, який захищатиме реформи", – сказала Валерія Гонтарева.

 

09.07.2020

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