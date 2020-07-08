48-річний священнослужитель на Львівщині незаконно торгував зброєю.



На Львівщині припинено незаконну діяльність 48-річного уродженця міста Подольськ Московської області, який, за версією правоохоронців, переробляв стартові пістолети «Stalker» та «Zoraki» на вогнепальну зброю. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівщини.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що чоловік, який є священнослужителем, організував зброярню у власному помешканні. Через інтернет він купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, а відтак переробляв їх на бойові. Він видаляв заводські втулки з каналу стволів і закривав газовідвідні отвори, які забезпечують роботу автоматики при стрільбі, змінюючи штатний ствол на саморобний. Також він виготовляв набої до цих пістолетів, надалі підшукував покупців і поштою переправляв їм зброю.

Саме у приміщенні пошти у Львові й вилучили предмети, схожі на пістолет, патрони, магазини до зброї та глушник.

Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та скерували на експертне дослідження, за результатами якого вилучені пістолети визнано вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.

48-річного чоловіка раніше вже притягували до кримінальної відповідальності: у грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком Шевченківського районного суду м. Львова, чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5 років позбавлення волі. Однак його було звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Тому, щоб не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів і відправки поштою «товару» чоловік використовував фіктивні анкетні дані.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Під час обшуків на Львівщині, Черкащині та Київщині (за місцем проживання чоловіка, а також у покупців зброї) вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають. Після їхнього завершення прокурори вирішуватимуть питання про оголошення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють, хто ще може бути причетним до злочину.

За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. До якої конфесії належить священнослужитель, у поліції та прокуратурі не повідомляють. Утім видання Zaxid.net зазначає, що це В’ячеслав Коновалов 1972 року народження, який належить до Православної церкви благочинного Львівського округу Російської істинно-православної церкви. Це неканонічна церква, створена 2002 року, яка зараз не веде відкритої діяльності. Церкву священник організував на своєму приватному подвір'ї.