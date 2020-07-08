У працівника Господарського суду Львівщини підтверджено COVID-19.

Підтверджено захворювання на коронавірус COVID-19 в одного з працівників апарату Господарського суду Львівської області. Про це йдеться на сайті суду.
Як уточнила в коментарі Z прессекретар Господарського суду Львівської області Наталія Шайда, позитивний результат ПЛР-тесту працівника апарату суду отримано вчора, 7 липня. Хвора людина перебуває на самоізоляції, встановлено її контактних осіб, які також пішли на самоізоляцію.
Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів в Україні", суд не може припинити діяльність, тож він і надалі працюватиме у звичному режимі, з урахуванням карантинних обмежень. Утім учасників судових процесів і відвідувачів просять утриматися від візитів до установи. У разі нагальної потреби краще звертатися дистанційно, а для скерування заяв і клопотань використовувати альтернативні шляхи звернення (поштові відділення, електронну пошту та телефон).
Нагадаємо, нещодавно у Львові тимчасово було призупинено роботу Личаківського районного суду Львова. На початку червня там виявили коронавірус у судді, а після тестування недугу виявили загалом у трьох суддів і п’ятьох працівників установи. Нині установа працює, але з певними обмеженнями. Зокрема, в суді розглядають справи за відсутності учасників у тих випадках, де це можливо, а розгляд інших справ відкладено. Канцелярія суду приймає документи в безконтактному режимі через поштову скриньку суду. У невідкладних випадках питання судового розгляду вирішують, скеровуючи справу до іншого суду.
08.07.2020
Для довідки:
Відповідно до наказу голови Господарського суду Львівської області від 30.06.2020 №25, постанови Кабміну від 20.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови КМУ від 17.06.2020 №500), враховуючи накази ДСА України від 22.06.2020 №277, ТУ ДСА України у Львівській області від 22.06.2020 №30 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.202 №392» та керуючись статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з 1 липня і до 31 липня на період карантину змінено режим роботи суду:
тривалість робочого часу: понеділок – четвер з 08.00 до 17.00;
тривалість робочого часу: п’ятниця з 08.00 до 15.45;
перерва на відпочинок і харчування залишається без змін: з 13.00 до 13.45.