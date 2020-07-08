У працівника Господарського суду Львівщини підтверджено COVID-19.



Підтверджено захворювання на коронавірус COVID-19 в одного з працівників апарату Господарського суду Львівської області. Про це йдеться на сайті суду.

Як уточнила в коментарі Z прессекретар Господарського суду Львівської області Наталія Шайда, позитивний результат ПЛР-тесту працівника апарату суду отримано вчора, 7 липня. Хвора людина перебуває на самоізоляції, встановлено її контактних осіб, які також пішли на самоізоляцію.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів в Україні", суд не може припинити діяльність, тож він і надалі працюватиме у звичному режимі, з урахуванням карантинних обмежень. Утім учасників судових процесів і відвідувачів просять утриматися від візитів до установи. У разі нагальної потреби краще звертатися дистанційно, а для скерування заяв і клопотань використовувати альтернативні шляхи звернення (поштові відділення, електронну пошту та телефон).

Нагадаємо, нещодавно у Львові тимчасово було призупинено роботу Личаківського районного суду Львова. На початку червня там виявили коронавірус у судді, а після тестування недугу виявили загалом у трьох суддів і п’ятьох працівників установи. Нині установа працює, але з певними обмеженнями. Зокрема, в суді розглядають справи за відсутності учасників у тих випадках, де це можливо, а розгляд інших справ відкладено. Канцелярія суду приймає документи в безконтактному режимі через поштову скриньку суду. У невідкладних випадках питання судового розгляду вирішують, скеровуючи справу до іншого суду.