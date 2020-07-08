У працівника Господарського суду Львівщини підтверджено COVID-19.


Підтверджено захворювання на коронавірус COVID-19 в одного з працівників апарату Господарського суду Львівської області. Про це йдеться на сайті суду.

 

 

Як уточнила в коментарі Z прессекретар Господарського суду Львівської області Наталія Шайда, позитивний результат ПЛР-тесту працівника апарату суду отримано вчора, 7 липня. Хвора людина перебуває на самоізоляції, встановлено її контактних осіб, які також пішли на самоізоляцію.

 

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів в Україні", суд не може припинити діяльність, тож він і надалі працюватиме у звичному режимі, з урахуванням карантинних обмежень.  Утім учасників судових процесів і відвідувачів просять утриматися від візитів до установи. У разі нагальної потреби краще звертатися дистанційно, а для скерування заяв і клопотань використовувати альтернативні шляхи звернення (поштові відділення, електронну пошту та телефон).

 

Нагадаємо, нещодавно у Львові тимчасово було призупинено роботу Личаківського районного суду Львова. На початку червня там виявили коронавірус у судді, а після тестування недугу виявили загалом у трьох суддів і п’ятьох працівників установи. Нині установа працює, але з певними обмеженнями. Зокрема, в суді розглядають справи за відсутності учасників у тих випадках, де це можливо, а розгляд інших справ відкладено. Канцелярія суду приймає документи в безконтактному режимі через поштову скриньку суду. У невідкладних випадках питання судового розгляду вирішують, скеровуючи справу до іншого суду.

 

 

Для довідки:

 

Відповідно до наказу голови Господарського суду Львівської області від 30.06.2020 №25, постанови Кабміну від 20.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2» (в редакції постанови КМУ від 17.06.2020 №500), враховуючи накази ДСА України від 22.06.2020 №277, ТУ ДСА України у Львівській області від 22.06.2020 №30 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.202 №392» та керуючись статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з 1 липня і до 31 липня на період карантину змінено режим роботи суду:

 

тривалість робочого часу: понеділок – четвер з 08.00 до 17.00;

 

тривалість робочого часу: п’ятниця з 08.00 до 15.45;

 

перерва на відпочинок і харчування залишається без змін: з 13.00 до 13.45.

08.07.2020

До теми

Живе звучання філармонії
 Дзвенислава Саф’ян
З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія  –  гарантує.             
07.07.20 | | Штука
Спиться довше, але гірше
Карін Шльот
Залишатися вдома, виходити лише в разі необхідності – мільйони людей опинилися в таких умовах під час пандемії Covid-19. Як це на них повпливало? Опитування демонструє зміни сну.
07.07.20 | | Наука
На Купала, на Івана
Марко Черемшина
Малосвятошна оповідь гуцульською говіркою про кривоустого зеленюка, що нарід дурить. 
07.07.20 | | Минуле
Ярославу Федоришину - 65. Пам'ятаємо
Василь Вовкун
Театр «Воскресіння» не є подібним на інші. За формою – так. Але за стилістикою, за внутрішнім змістом він відрізняється своєю правдою. Актор, природа актора і атмосфера театру Федоришина – це про правдивий органічний театр.
06.07.20 | | Штука
Захисник миру та простий монах
Катерина Гладка
Він готує людей до зовсім іншого світу, де перед нами стане найважливіше запитання — а що робить нас людьми? Нині Далай-ламі XIV виповнюється 85
06.07.20 | | Україна
Гібридна квантова комунікація – уперше
Дослідники створили систему, яка поєднала два способи закодовування квантової інформації – у частинки і хвилі. 
06.07.20 | | Наука
За все, чого не просили
Андрій Бондар
Навіть якщо щось і "отримали", то не тому, що "СССР всё дал", а тому, що все це "не прошене" дісталося аж ніяк не безплатно. Ми переплатили за все, чого не просили
06.07.20 | | Дискурси
Невіглас – найкращий друг лобіста
Володимир Дубровський
Сформувалася система, яка не може працювати без арбітра. Якщо арбітр слабкий – система розвалюється. Кожне лобі, кожен злодій, кожен начальник тягнуть на себе.
05.07.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.